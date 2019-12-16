У Німеччині пропонують розсолом поливати засніжені дороги



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Розсіл від огірків будуть розпорошувати на дорогах у Баварії

В уряді Баварії проект схвалили і похвалили за екологічне поводження з відходами

У Баварії на півдні Німеччини виробник солоних огірків і гірчиці Develey запропонував свою допомогу в боротьбі з ожеледицею на дорогах, пише Markt Spiegel.

Тепер розчин, який залишається від виробництва солоних огірків, піде на обробку автодоріг. Співробітники компанії разом з представниками дорожньої служби підрахували, що огіркового розсолу повинно вистачити на обробку близько 1,5 тис. кілометрів доріг, що дозволить заощадити приблизно сім тонн солі.

В уряді Баварії проект схвалили і похвалили за екологічне поводження з відходами.

Нагадаємо, що автодороги державного значення на ранок понеділка, 16 грудня, по Україні мокрі, у деяких областях - туман. Водіїв попередили про небезпеку.

До слова, у Києві монтують перший тротуар з підігрівом. «Теплий» тротуар з’явиться біля гімназії № 318 на вул. Івана Пулюя. Також вздовж тротуару встановлять нові бордюри та додаткове освітлення.



