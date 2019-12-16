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    У Німеччині пропонують розсолом поливати засніжені дороги

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    <span>Розсіл від огірків будуть розпорошувати на дорогах у Баварії</span> - У Німеччині пропонують розсолом поливати засніжені дороги
    Розсіл від огірків будуть розпорошувати на дорогах у Баварії

    В уряді Баварії проект схвалили і похвалили за екологічне поводження з відходами

    У Баварії на півдні Німеччини виробник солоних огірків і гірчиці Develey запропонував свою допомогу в боротьбі з ожеледицею на дорогах, пише Markt Spiegel.

    Тепер розчин, який залишається від виробництва солоних огірків, піде на обробку автодоріг. Співробітники компанії разом з представниками дорожньої служби підрахували, що огіркового розсолу повинно вистачити на обробку близько 1,5 тис. кілометрів доріг, що дозволить заощадити приблизно сім тонн солі.

    В уряді Баварії проект схвалили і похвалили за екологічне поводження з відходами.

    Нагадаємо, що автодороги державного значення на ранок понеділка, 16 грудня, по Україні мокрі, у деяких областях - туман. Водіїв попередили про небезпеку.

    До слова, у Києві монтують перший тротуар з підігрівом«Теплий» тротуар з’явиться біля гімназії № 318 на вул. Івана Пулюя. Також вздовж тротуару встановлять нові бордюри та додаткове освітлення.


    екологія прогноз погоди Німеччина дороги атмосферне явище продукти снігопад
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