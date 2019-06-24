Через вибухи на арсеналі в Казахстані постраждали десятки людей, троє у тяжкому стані
На одному з арсеналів біля міста Арись сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів
Влада Туркестанської області Казахстану оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації
Внаслідок вибухів і пожежі на військових складах на півдні Казахстану, за даними медиків, постраждали десятки людей, троє з яких у тяжкому стані.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зокрема, в лікарню міста Шимкента доставили близько десятка постраждалих після вибухів на складі поблизу міста Арись Туркестанської області.
Головний лікар міської клінічної лікарні № 1 Абилай Донбай повідомив казахській службі Радіо Свобода, що стан трьох людей – тяжкий. Вони перебувають у відділенні реанімації.
Крім того, в Отирарській районній лікарні надано допомогу 34 постраждалим через вибухи.
Влада Туркестанської області Казахстану оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації і повідомила про необхідність евакуації всіх жителів міста. За заявами влади, 15 пунктів евакуації відкриті в місті Шимкенті.
Нагадаємо, в міністерстві оборони Казахстану повідомили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.
Джерело: Радіо Свобода