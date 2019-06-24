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    Через вибухи на арсеналі в Казахстані постраждали десятки людей, троє у тяжкому стані

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    <p>На одному з арсеналів біля міста Арись сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів</p> - Через вибухи на арсеналі в Казахстані постраждали десятки людей, троє у тяжкому стані

    На одному з арсеналів біля міста Арись сталося загоряння, що спричинило вибухи боєприпасів

    Влада Туркестанської області Казахстану оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації

    Внаслідок вибухів і пожежі на військових складах на півдні Казахстану, за даними медиків, постраждали десятки людей, троє з яких у тяжкому стані.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зокрема, в лікарню міста Шимкента доставили близько десятка постраждалих після вибухів на складі поблизу міста Арись Туркестанської області.

    Головний лікар міської клінічної лікарні № 1 Абилай Донбай повідомив казахській службі Радіо Свобода, що стан трьох людей – тяжкий. Вони перебувають у відділенні реанімації.

    Крім того, в Отирарській районній лікарні надано допомогу 34 постраждалим через вибухи.

    Влада Туркестанської області Казахстану оголосила в регіоні режим надзвичайної ситуації і повідомила про необхідність евакуації всіх жителів міста. За заявами влади, 15 пунктів евакуації відкриті в місті Шимкенті.

    Нагадаємо, в міністерстві оборони Казахстану повідомили, що 24 червня на одному з арсеналів збройних сил країни, розташованому поруч з населеним пунктом Арись, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів.

    Джерело: Радіо Свобода

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