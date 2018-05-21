Через виверження вулкану на Гаваях утворилась токсична хмара

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Лава продовжує витікати з великих тріщин у землі, що утворились в житлових кварталах

Білі кислотні клуби диму та надзвичайно тонкі скляні уламки здіймаються в небо над Гаваями після того, як розплавлена магма з вулкана Кілауеа потрапила в океан, створивши ще одну небезпеку від виверження, що розпочалося більше двох тижнів тому, передає AP.

Влада в неділю попередила громадян щодо небезпеки від парів токсичної хмари, яка утворилась в результаті хімічної реакції, коли лава дісталась морської води.

Повідомляється, що лава продовжує витікати з великих тріщин у землі, що утворились в житлових кварталах у сільській частині Великого острова. Розтоплений камінь сформував ріки, які поділили ліси та ферми навпіл на своєму шляху до узбережжя.

Швидкість викиду двоокису сірки з наземних тріщин потроїлася, що змусило владу округа Гаваїв повторити попередження про погану якість повітря.

Нагадаємо, у четвер 17 травня на Гаваях сталось виверження вулкана Кілауеа, що супроводжувалось потужними вибухами, які застелили небо попелом і димом.