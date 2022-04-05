Данія висилає російських дипломатів

Європейські країни не хочуть бачити на своїй території представників країни-агресорки

Про рішення вислати з країни 15 російських дипломатів повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

Росіяни повинні покинути Данію протягом 14 днів. Про це повідомляє Politiken.

«Це історичний крок, який ми робимо тут з боку Данії, але ми також робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що ми хочемо захистити нашу безпеку і безпеку Данії», – заявив Кофод після засідання комітету із зовнішньої політики.

Про такий намір заявила й Італія. Влада Влада країни має намір вислати з країни кілька десятків російських дипломатів.

Нагадаємо, Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів. Мовиться про видворення «значної кількості» дипломатів. Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, а це близько 20.

Нагадаємо, Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм і наказала їм залишити країну.

Як раніше повідомлялося, Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів.

А ще Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією.