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    Данія висилає російських дипломатів

    15 російських працівників амбасад &laquo;попросять&raquo; на вихід - Данія висилає російських дипломатів
    15 російських працівників амбасад «попросять» на вихід
    фото з відкритих джерел

    Європейські країни не хочуть бачити на своїй території представників країни-агресорки

    Про рішення вислати з країни 15 російських дипломатів повідомив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

    Росіяни повинні покинути Данію протягом 14 днів. Про це повідомляє Politiken.

    «Це історичний крок, який ми робимо тут з боку Данії, але ми також робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що ми хочемо захистити нашу безпеку і безпеку Данії», – заявив Кофод після засідання комітету із зовнішньої політики.

    Про такий намір заявила й Італія. Влада Влада країни має намір вислати з країни кілька десятків російських дипломатів.

    Нагадаємо, Німеччина збирається вислати російських дипломатів-шпигунів. Мовиться про видворення «значної кількості» дипломатів. Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, а це близько 20.

    Нагадаємо, Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм і наказала їм залишити країну.

    Як раніше повідомлялося, Болгарія оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів.

    А ще Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією.

    Теги: росія окупанти міністр війна Італія Данія Україна уряд окупація #stoprussia
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    Данія висилає російських дипломатів