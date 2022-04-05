  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Портников
рус
    Думки вголос

    Свобода слова – найсильніша зброя проти диктатури

    Всі ми бачимо, що буває, коли люди цілодобово споживають пропаганду з телевізора - Свобода слова – найсильніша зброя проти диктатури
    Всі ми бачимо, що буває, коли люди цілодобово споживають пропаганду з телевізора
    фото з відкритих джерел

    Найнебезпечніші диктатури нерідко зароджуються саме у темряві війни

    Спроба концерну РРТ позбавити телеканал «Еспресо» ефірного мовлення – крок, який наближає Україну до Росії, а не наближає нашу з вами перемогу.

    Не буду приховувати: під час своєї роботи в Росії я недооцінив наслідки знищення командою Путіна телеканалу НТВ.

    Чому недооцінив? Тому що сприймав те, що відбувалося в Росії, як наслідки кланової боротьби між олігархами, а не крок до повного знищення свободи слова. Між тим, це був саме такий крок – крок до диктатури, яка з часом перетворилася на класичний нацизм.

    Наслідки того, що відбулося, тепер спостерігають першими не росіяни. Весь цей жах оплачується кров’ю і болем українців

    І саме тому я відчуваю себе відповідальним за ту недооцінку – так, я ніколи не був російським журналістом, але до мене прислухалися, а я не знайшов потрібних слов. І не в останню чергу тому я шукаю ці правильні слова сьогодні.

    Бо хочу, щоб українці жили не тільки у країні, яка вистоїть. Але й у країні, яка здатна бути вільною. У країні, яка здатна не бути сучасною Росією. Тільки не це!

    Ті, у кого немає ані совісті, ані пам’яті, скажуть, що ситуації не можна порівнювати, бо у нас – війна. Що ж, у Росії тоді також була війна – війна на Кавказі, терор, заручники… Українцям й досі важко собі уявити, як росіяни тоді були налякані тією війною, як вони прагнули безпеки, як багато вони готові були дарувати маленькому чоловічку, що пообіцяв їм «мочити терористів у сортирі».

    Що було далі, ви знаєте. Найнебезпечніші диктатури, які знищуюють власні народи й вбивають чужинців, нерідко зароджуються саме у темряві війни. Україні, її народу, її керівництву, її героїчній армії зараз важливо спростувати це історичне правило.

    Просто тому, що наш єдиний шанс перемогти й вижити. Єдиний.

    Джерело: блог Віталія Портникова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда війна путін путінський режим інформаційна війна Україна журналіст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Петро Кралюк
    Петро Кралюк

    Проректор Острозької академії

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Свобода слова – найсильніша зброя проти диктатури