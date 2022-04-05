Свобода слова – найсильніша зброя проти диктатури

Всі ми бачимо, що буває, коли люди цілодобово споживають пропаганду з телевізора

Найнебезпечніші диктатури нерідко зароджуються саме у темряві війни

Спроба концерну РРТ позбавити телеканал «Еспресо» ефірного мовлення – крок, який наближає Україну до Росії, а не наближає нашу з вами перемогу.

Не буду приховувати: під час своєї роботи в Росії я недооцінив наслідки знищення командою Путіна телеканалу НТВ.

Чому недооцінив? Тому що сприймав те, що відбувалося в Росії, як наслідки кланової боротьби між олігархами, а не крок до повного знищення свободи слова. Між тим, це був саме такий крок – крок до диктатури, яка з часом перетворилася на класичний нацизм.

Наслідки того, що відбулося, тепер спостерігають першими не росіяни. Весь цей жах оплачується кров’ю і болем українців

І саме тому я відчуваю себе відповідальним за ту недооцінку – так, я ніколи не був російським журналістом, але до мене прислухалися, а я не знайшов потрібних слов. І не в останню чергу тому я шукаю ці правильні слова сьогодні.

Бо хочу, щоб українці жили не тільки у країні, яка вистоїть. Але й у країні, яка здатна бути вільною. У країні, яка здатна не бути сучасною Росією. Тільки не це!

Ті, у кого немає ані совісті, ані пам’яті, скажуть, що ситуації не можна порівнювати, бо у нас – війна. Що ж, у Росії тоді також була війна – війна на Кавказі, терор, заручники… Українцям й досі важко собі уявити, як росіяни тоді були налякані тією війною, як вони прагнули безпеки, як багато вони готові були дарувати маленькому чоловічку, що пообіцяв їм «мочити терористів у сортирі».

Що було далі, ви знаєте. Найнебезпечніші диктатури, які знищуюють власні народи й вбивають чужинців, нерідко зароджуються саме у темряві війни. Україні, її народу, її керівництву, її героїчній армії зараз важливо спростувати це історичне правило.

Просто тому, що наш єдиний шанс перемогти й вижити. Єдиний.

Джерело: блог Віталія Портникова

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