Пасажирка, що летіла з окупованого Криму до Москви, «посадила» лайнер погрозами підірвати бомбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повітряне судно прямувало з окупованого Сімферополя до Москви

У РФ пасажирський лайнер авіакомпанії S7 здійснив екстрену посадку в московському аеропорту «Домодєдово». На борту літака знаходяться 195 людей. Наразі вже відомо, що літак екстрено приземлився через жінку, яка погрожує підірвати себе і пасажирів. Про це пише Телеграм-канал Baza

Згідно з попередніми даними, невідома жінка встала в проході між рядами, взяла в руки сумку і заявила, що всередині бомба. «На даний момент жодних вимог вона не пред'явила, однак продовжує стояти і відмовляється сісти в крісло», - пише Телеграм-канал.

Водночас за даними «Інтерфакс», пасажирка, яка заявила про вибуховий пристрій, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. У пресслужбі аеропорту агентству підтвердили інформацію про те, що відбувається.

Також відомо, що рейс зустріли співробітники силових структур і екстрених служб аеропорту, в даний час вони проводять необхідні заходи.

Зазначимо, що повітряне судно прямувало з окупованого Сімферополя до Москви. Екіпаж лайнера доповів диспетчерам, що одна з пасажирок погрожує підірвати себе і літак.