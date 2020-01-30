  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пасажирка, що летіла з окупованого Криму до Москви, «посадила» лайнер погрозами підірвати бомбу

    • Розсилка
    Пасажирка, що летіла з окупованого Криму до Москви, «посадила» лайнер погрозами підірвати бомбу

    Повітряне судно прямувало з окупованого Сімферополя до Москви

    У РФ пасажирський лайнер авіакомпанії S7 здійснив екстрену посадку в московському аеропорту «Домодєдово». На борту літака знаходяться 195 людей. Наразі вже відомо, що літак екстрено приземлився через жінку, яка погрожує підірвати себе і пасажирів. Про це пише Телеграм-канал Baza.

    Згідно з попередніми даними, невідома жінка встала в проході між рядами, взяла в руки сумку і заявила, що всередині бомба. «На даний момент жодних вимог вона не пред'явила, однак продовжує стояти і відмовляється сісти в крісло», - пише Телеграм-канал.

    Водночас за даними «Інтерфакс», пасажирка, яка заявила про вибуховий пристрій, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. У пресслужбі аеропорту агентству підтвердили інформацію про те, що відбувається.

    Також відомо, що рейс зустріли співробітники силових структур і екстрених служб аеропорту, в даний час вони проводять необхідні заходи.

    Зазначимо, що повітряне судно прямувало з окупованого Сімферополя до Москви. Екіпаж лайнера доповів диспетчерам, що одна з пасажирок погрожує підірвати себе і літак.

    Росія лайнер літак аеропорт алкогольне сп'яніння вибухівка жінка авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ