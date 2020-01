Влада Афганістану назвала причину катастрофи військового літака США

Таліби заявляли, що це вони збили літак ВПС США

Причиною катастрофи американського військового літака в афганській провінції Газні стали технічні проблеми. Про це, як повідомив афганський телеканал 1TV, заявив в середу представник Управління цивільної авіації Афганістану.

За словами директора підрозділу з контролю за повітряним рухом цього Управління Гулама Масума, американський військовий борт «розбився через відмову двигуна». Він також вказав, що «пілот літака намагався здійснити аварійну посадку в аеропорту міста Шарана, адміністративному центрі провінції Пактіка, що межує з Газні».

Масум зазначив, що співробітники Управління цивільної авіації «перебували в контакті з пілотом літака з самого початку виникнення проблем на борту і направляли його в прилеглий аеропорт».

У понеділок вранці в центральній провінції Газні на підконтрольній руху «Талібан» території розбився літак. Спочатку повідомлялося, що це був цивільний лайнер авіакомпанії Ariana Afghan Airlines, який летів з Герата в Кабул, але національний авіаперевізник спростував цю інформацію. Пізніше телеканал TOLOnews повідомив, що літак, судячи з розпізнавальних знаків, належав ВПС США. На місце катастрофи був направлений афганський спецназ і рятувальні загони.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot