Чергова спроба вивезти до РФ деталі для військової техніки. Зловмисникам завадили контррозвідники СБУ (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка СБУ попередила нелегальне вивезення до Росії комплектуючих до радіолокаційних станцій

Незаконне переправлення до Росії комплектуючих до військових радіолокаційних станцій попередила у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску «Сеньківка».

За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.

Фото: пресцентр СБУ

За даним фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з прикордонниками.