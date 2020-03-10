Чергова спроба вивезти до РФ деталі для військової техніки. Зловмисникам завадили контррозвідники СБУ (фото)
Контррозвідка СБУ попередила нелегальне вивезення до Росії комплектуючих до радіолокаційних станцій
Незаконне переправлення до Росії комплектуючих до військових радіолокаційних станцій попередила у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску «Сеньківка».
За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.
За даним фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Операція проводилась спільно з прикордонниками.