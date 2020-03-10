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    Чергова спроба вивезти до РФ деталі для військової техніки. Зловмисникам завадили контррозвідники СБУ (фото)

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    Чергова спроба вивезти до РФ деталі для військової техніки. Зловмисникам завадили контррозвідники СБУ (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Контррозвідка СБУ попередила нелегальне вивезення до Росії комплектуючих до радіолокаційних станцій

    Незаконне переправлення до Росії комплектуючих до військових радіолокаційних станцій попередила у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Товари подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, вилучено на міжнародному пункті пропуску «Сеньківка».

    За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційній техніці.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    За даним фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Операція проводилась спільно з прикордонниками.

    Росія СБУ контрабанда військова техніка озброєння
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