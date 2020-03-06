СБУ попередила контрабанду контрафактних цигарок до ЄС на 15 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Учасники угруповання організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції. Готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати закордон для збуту на території європейських країн

Служба безпеки України блокувала масштабну схему незаконного переправлення оптових партій контрафактних тютюнових виробів до країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції. Готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати закордон для збуту на території європейських країн.





Правоохоронці зупинили у Волинській області транспортний засіб учасників групи. Під час його перевірки співробітники СБУ виявили 500 тис. пачок контрафактних цигарок на загальну суму 15 млн гривень. Виявлений товар фігуранти намагалися незаконно переправити через держкордон.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, слідчими Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.