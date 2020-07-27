Як виглядають підсумки першого року роботи Верховної Ради

Найбільшим досягненням Ради за цей рік стало прийняття Закону про землю

Мовою оригіналу

Ну что, отчеты закончились, эмоции схлынули, и я смогу спокойно подвести итоги года работы Верховной Рады за этот год. Мой личный рейтинг перемог и провалов в первую очередь фракции «Слуга народа». Потому что без партии власти ни одно решение в этом парламенте не принималось. Итак, всего пять самых значимых событий.

1. Самым главным достижением Верховной Рады за этот год стало принятие Закона о земле. И снятие моратория, который лишал собственников земли права ей свободно распоряжаться. Меня это всегда раздражало – земля формально принадлежит крестьянам, но не совсем в собственности. Может, дает о себе знать генетическая память раскулаченных большевиками предков? Или циничные откровения политиков, к коммунизму отношения не имеющих, просто считающих такое ограничение личным ресурсом обогащения, позволяющим арендовать землю у бесправных селян дешево? Так или иначе – с этим циничным памятником несправедливости покончено. Ждать пришлось практически сто лет.

2. Снятие депутатской неприкосновенности, как бы не критиковали этот Закон по отдельным моментам. И дело не в том, что это обещание давали все кандидаты много избирательных кампаний подряд, а выполнил только Зеленский. Немного зная внутреннюю кухню ВР, позволю себе цитату одного уважаемого нардепа прошлых созывов про неприкосновенность: «С Дона выдачи нет». Слово «Дон» в его устах звучало особенно пикантно, потому что по месту рождения ассоциировалось совсем не с рекой. Ты можешь быть бандитом, вором, казнокрадом и рейдером, можешь быть принципиальным политическим оппонентом и ярым оппозиционером, но… ты в касте. Вип-чиновник. Народный депутат. Законы для других. С Дона выдачи нет – правило даже для политических оппонентов. Перед законом все свои. Теперь это уже история.

3. Закон об игорном бизнесе. Я много писал об этом за последние недели, так что повторяться не хочется. Очень кратко поэтому. Я уверен, что казино в Украине закрыли вскоре после подобного решения в РФ. По просьбе премьера Путина. Потом в Украине власть менялась, но… С одной стороны на еще более лояльную к Москве, а с другой – мафия распробовала вкус нелегального бизнеса. И одиннадцать лет политики и чиновники в Украине с особым цинизмом делали вид, что игорного бизнеса у нас нет, а то что вы видите – это «кто-то кое где у нас порой…» Вопрос закрыт только через одиннадцать лет. Меня этот цинизм откровенно бесил, но дважды сменившуюся власть вполне устраивал.

Ну и о недостатках – как без них, это же не хвалебный гимн.

4. Самым диким и вредным, по моему мнению, стало протягивание через Верховную Раду возможности импорта электроэнергии из России. И угля, чтобы два раза не вставать. У этого прокола есть конкретная фамилия – глава Комитета по энергетике Андрей Герус. И тут тоже больше всего бесит даже не сам факт, а цинизм, с которым все это делалось. Первый раз в нормальном законе неизвестно как (ох, известно) появляется та самая поправочка. Которая позволяет этот импорт. Ее в экспертных кругах так и называют – поправка Геруса. Второй раз было еще циничнее. Депутаты проголосовали за законопроект, который так и назывался – «О запрете импорта электроэнергии из РФ». Чем очень гордились первое время. Потому что в законе черным по белому импорт из РФ запрещался… за исключением сегмента «покупка на сутки вперед». Все – это настолько могучий сегмент, который позволяет вертеть ценами на долгосрочные контракты и на сейчас как угодно.

Еще в Законе был разрешен импорт электроэнергии из Беларуси. Это то же самое, что и из РФ. Потому что электроэнергия – не газ. Ее не надо физически качать по трубе из Сибири через Минск в Украину. Электроны начинают одновременно двигаться по всей длине проводника. Физика, школьная программа, да кто же ее помнит. Перетоки, местные мощности. Это уже ВУЗ, но уровня второго курса.

5. Тут дело даже не в конкретном законопроекте, а в общей вялости Комитета по инфраструктуре и транспорту под руководством главы Юрия Киселя. В принципе, достаточно сказать одно слово – «Укрзализниця». Ну, этот Набсовет смешной и нелепый из иностранцев, ставший уже героем анекдотов «почетный железнодорожник Лещенко», руководство УЗ, обвинения в коррупции, завышенные по мнению экспертов и промышленников на 20% тарифы, дефицит подвижного состава и его состояние. Всего не перечислить. И если министр это упускает или не хватает полномочий – самое время сказать свое слово главе профильного Комитета высшего органа власти в стране. Но дело не только в УЗ. Вообще инфраструктура Украины требует радикальных реформ – от речного судоходства и до местных аэропортов. Но все как-то вяло, без особых движений. То есть ничего плохого люди не делают… так и хорошего ничего. А это болото.

Вот такой мой личный рейтинг итогов года работы Верховной Рады.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»