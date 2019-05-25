Чеський президент програв суд щодо наклепу проти екс-радника



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Мілош Земан програв у суді

Раніше Земан розповів, що звільнив з посади Зденка Шарапатку через його «некомпетентність»

Районний суд Праги визнав, що президент Чехії озвучив неправдиві данні щодо свого колишнього радника Зденека Шарапатки. Замість президента офіційні вибачення має принести Міністерство фінансів.

Про це пише Aktualne.

У листопаді 2017 року в ефірі телеканалу Barrandov Мілош Земан розповів, що звільнив з посади Зденка Шарапатку через його «некомпетентність». Натомість Шарпапетка стверджує, що звільнився з президентського офісу за власним бажанням.

Згідно рішенню суду, президент Земан свідомо не говорив правди, що могло зашкодити репутації позивача. Однак, оскільки за чеським законодавством голова держави не може бути відповідачем у суді, то офіційний лист із вибаченнями має вислати Міністерство фінансів.

Сам Шарапатка припускає, що це міністерство звернеться до апеляції. «Однак я задоволений. Ми довели, що на чолі країни – президент, який бреше»,- зазначає він.

До слова, раніше президент Чехії Мілош Земан погодився на призначення нового міністра юстиції Марі Бенешової, незважаючи на масові протести проти її кандидатури