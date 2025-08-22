Головна Новини
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Відповіді штучного інтелекту не визнаються доказами в суді
фото: Факти ICTV

В суді зазначили, що ШІ є лише допоміжним інструментом, а не джерелом достовірної інформації

Штучний інтелект може бути лише допоміжним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити суддю або слугувати джерелом доказів. Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховного суду. 

В суді навели приклад, коли міська рада звернулася до суду з позовом до ТОВ про внесення змін до договору оренди землі та зобов’язання здійснити перерахунок орендної плати. Позов мотивовано необхідністю узгодження умов договору оренди з рішенням міськради.

Рішенням господарського суду позов задоволено частково, а саме внесено зміни до договору оренди землі. Апеляційний господарський суд та Касаційний господарський суд залишили без змін рішення.

Крім того, КГС ВС відхилив посилання відповідача на те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив клопотання про дослідження електронних доказів, а саме відповіді двох штучних інтелектів – Grok, розроблений компанією xAI, та ChatGPT, розроблений компанією OpenAI.

«Колегія суддів наголосила, що технологію слід використовувати лише для підтримки та посилення верховенства права. Технологія може використовуватися тільки для підтримки й допомоги судам і суддям у належному управлінні та визначенні проваджень. Ухвалення рішень має, явно чи неявно, здійснюватися лише суддями. Це не можна делегувати або виконувати за допомогою технології, судова автономія повинна поважатися», – йдеться в повідомленні. 

У справі, що розглядалась, учасник використовував технологію штучного інтелекту не як засіб сприяння здійсненню належного правосуддя, а з метою заперечення (ставлення під сумнів, оскарження) вже зроблених судом висновків. В суді наголосили, що відповіді штучного інтелекту не визнаються як джерело достовірної науково доведеної інформації, тому відхилення судом клопотання про дослідження їх як доказу у справі є правомірним.

Нагадаємо, в Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Відтепер оформлення ветеринарної ліцензії у «єДозвіл» супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. 

