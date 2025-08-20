Головна Техно Девайси
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ: подробиці

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ: подробиці
За допомогою ШІ можна перевіряти документи
фото: РБК-Україна

Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Відтепер оформлення ветеринарної ліцензії у «єДозвіл» супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Коли підприємець подає документи через портал «Дія», система автоматично перевіряє їх. Вона знаходить помилки, перевіряє наявність усіх потрібних даних і допомагає державним експертам приймати рішення. Це:

  • зменшує кількість відмов;
  • пришвидшує розгляд заяв;
  • знімає з державних експертів рутинні перевірки.

«Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії – це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні», – йдеться в повідомленні. 

Як скористатись послугою

У пресслужбі «Дії» поділились алгоритмом: 

  • подається заявка на порталі «Дія» і вона автоматично потрапляє в систему «єДозвіл»;
  • ШІ аналізує заяву та дає рекомендації експерту;
  • протягом 10 робочих днів експерт приймає рішення;
  • отримання повідомлення з рішенням на електронну пошту або у кабінеті на порталі.

«Щойно реєстрацію схвалять – ліцензія ваша. Якщо потрібно буде доопрацювати заявку, експерт підкаже, які дані уточнити чи виправити для повторного подання», – додали в «Дії». 

Для того, щоб скористатись послугою, потрібно:

  • кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  • інформація про приміщення (договір, що підтверджує право власності або користування);
  • документи про освіту керівника та спеціалістів;
  • дані про матеріально–технічну базу.

Нагадаємо, в Україні з’явилася нова можливість отримувати державні виплати – через єдину «Дія.Картку». За перший тиждень після запуску її оформили вже понад 600 тис. людей. Картка замінює кілька окремих рахунків і працює як звичайна банківська

