В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ: подробиці

Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей

В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Відтепер оформлення ветеринарної ліцензії у «єДозвіл» супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Коли підприємець подає документи через портал «Дія», система автоматично перевіряє їх. Вона знаходить помилки, перевіряє наявність усіх потрібних даних і допомагає державним експертам приймати рішення. Це:

зменшує кількість відмов;

пришвидшує розгляд заяв;

знімає з державних експертів рутинні перевірки.

«Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії – це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні», – йдеться в повідомленні.

Як скористатись послугою

У пресслужбі «Дії» поділились алгоритмом:

подається заявка на порталі «Дія» і вона автоматично потрапляє в систему «єДозвіл»;

ШІ аналізує заяву та дає рекомендації експерту;

протягом 10 робочих днів експерт приймає рішення;

отримання повідомлення з рішенням на електронну пошту або у кабінеті на порталі.

«Щойно реєстрацію схвалять – ліцензія ваша. Якщо потрібно буде доопрацювати заявку, експерт підкаже, які дані уточнити чи виправити для повторного подання», – додали в «Дії».

Для того, щоб скористатись послугою, потрібно:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

інформація про приміщення (договір, що підтверджує право власності або користування);

документи про освіту керівника та спеціалістів;

дані про матеріально–технічну базу.

