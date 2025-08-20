В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ: подробиці
Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей
В Україні запустили першу державну послугу з підтримкою штучного інтелекту. Відтепер оформлення ветеринарної ліцензії у «єДозвіл» супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Коли підприємець подає документи через портал «Дія», система автоматично перевіряє їх. Вона знаходить помилки, перевіряє наявність усіх потрібних даних і допомагає державним експертам приймати рішення. Це:
- зменшує кількість відмов;
- пришвидшує розгляд заяв;
- знімає з державних експертів рутинні перевірки.
«Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії – це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні», – йдеться в повідомленні.
Як скористатись послугою
У пресслужбі «Дії» поділились алгоритмом:
- подається заявка на порталі «Дія» і вона автоматично потрапляє в систему «єДозвіл»;
- ШІ аналізує заяву та дає рекомендації експерту;
- протягом 10 робочих днів експерт приймає рішення;
- отримання повідомлення з рішенням на електронну пошту або у кабінеті на порталі.
«Щойно реєстрацію схвалять – ліцензія ваша. Якщо потрібно буде доопрацювати заявку, експерт підкаже, які дані уточнити чи виправити для повторного подання», – додали в «Дії».
Для того, щоб скористатись послугою, потрібно:
- кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- інформація про приміщення (договір, що підтверджує право власності або користування);
- документи про освіту керівника та спеціалістів;
- дані про матеріально–технічну базу.
