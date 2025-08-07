Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Виробник M&M's має проблеми із виробництвом какао
фото:stocktwits.com

Виробник M&M's вдався до технології редагування генів, щоб забезпечити постачання какао

Виробник шоколаду Dove та M&M's, корпорація Mars, уклала ліцензійну угоду з американською агротехнологічною компанією Pairwise з метою прискорити розвиток більш стійких до клімату та хвороб сортів какао. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Mars отримує доступ до інструментів редагування геному CRISPR, які дозволяють вченим змінювати ДНК рослин точково, щоб швидше домагатися бажаних характеристик без довгих циклів традиційної селекції.

Питання стійкості поставок стає критичним після того, як урожай какао в Кот-д'Івуарі та Гані – найбільших світових виробниках – значно скоротився через несприятливі погодні умови та поширення хвороб, включаючи вірус здуття пагонів. Це призвело до різкого зростання світових цін на какао.

За словами директора з наук про рослини Mars Карла Джонса, мета співпраці – допомогти впоратися з глобальними викликами, які зазнає культура какао через кліматичні зміни, хвороби та інші стресові фактори. CRISPR дозволить прискорено одержувати рослини з цільовими ознаками, скоротивши час очікування з десятиліть до кількох років.

Генеральний директор Pairwise Том Адамс зазначив, що використання точкової генної модифікації вже довело ефективність у створенні стійких до хвороб та погодних аномалій сортів інших культур.

Ініціатива Mars відбиває глобальні тенденції. Євросоюз погоджує нові правила, які пом'якшують регулювання генно-редагованих рослин, якщо йдеться про методи без впровадження чужорідної ДНК.

Швейцарія, яка є центром переробки какао, обговорює аналогічні послаблення чинного законодавства для прискорення аграрних інновацій.

До слова, індекс продуктових цін, складений Deutsche Bank Research Institute, демонструє, в яких європейських містах у 2025 році типовий продуктовий кошик коштуватиме найдорожче. 

Читайте також:

Теги: технології урожай вірус правила какао

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогорічний врожай спочатку був під загрозою через квітневі заморозки, потім – через відсутність опадів, спеку
Складні жнива на Запоріжжі: хліб буде попри російські атаки
4 серпня, 19:00
Робот виконує операцію зі 100% точністю
Робот-хірург вперше самостійно провів надскладну операцію без підказок людини
10 липня, 21:56
У фокусі – засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів, технології зі штучним інтелектом, рішення для боротьби з керованими авіабомбами
Україна запропонувала тестувати іноземну зброю на фронті – Reuters
18 липня, 00:44
Цьогоріч в Україні спостерігають спалахи сарани
Чому в Україні нашестя сарани: науковець надав роз'яснення
21 липня, 19:30
На Дніпропетровщині ліквідували масове скупчення сарани на берегах колишнього Каховського водосховища
Сарана атакувала береги колишнього Каховського водосховища: екологи назвали причину
23 липня, 13:15
Вчені зробили нове відкриття у лікуванні раку
Вчені знайшли засіб проти вірусу, що викликає рак крові
25 липня, 07:54
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
23 липня, 21:49
На Чернігівщині засудили чоловіка за незаконний вилов риби
На Чернігівщині чоловік заплатить понад 50 тис. грн за вилов 21 рибини
4 серпня, 14:28
Ектор Хіменес-Браво зізнався, що поведінка Миколи Тищенка його шокувала
«Ти така порожня маленька людинка». Хіменес-Браво жорстко висловився про Тищенка
Вчора, 21:05

Економіка

Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
Як мита Трамп для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
Як мита Трамп для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
Кошти передадуть Україні. Латвія виставила на аукціон «Будинок Москви»
Кошти передадуть Україні. Латвія виставила на аукціон «Будинок Москви»
Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
Країна втратила мільярди: президентка Швейцарії невдало зідзвонилась із Трампом
Країна втратила мільярди: президентка Швейцарії невдало зідзвонилась із Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
7555
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7437
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5011
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
3108
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua