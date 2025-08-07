Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао

Виробник M&M's вдався до технології редагування генів, щоб забезпечити постачання какао

Виробник шоколаду Dove та M&M's, корпорація Mars, уклала ліцензійну угоду з американською агротехнологічною компанією Pairwise з метою прискорити розвиток більш стійких до клімату та хвороб сортів какао. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Mars отримує доступ до інструментів редагування геному CRISPR, які дозволяють вченим змінювати ДНК рослин точково, щоб швидше домагатися бажаних характеристик без довгих циклів традиційної селекції.

Питання стійкості поставок стає критичним після того, як урожай какао в Кот-д'Івуарі та Гані – найбільших світових виробниках – значно скоротився через несприятливі погодні умови та поширення хвороб, включаючи вірус здуття пагонів. Це призвело до різкого зростання світових цін на какао.

За словами директора з наук про рослини Mars Карла Джонса, мета співпраці – допомогти впоратися з глобальними викликами, які зазнає культура какао через кліматичні зміни, хвороби та інші стресові фактори. CRISPR дозволить прискорено одержувати рослини з цільовими ознаками, скоротивши час очікування з десятиліть до кількох років.

Генеральний директор Pairwise Том Адамс зазначив, що використання точкової генної модифікації вже довело ефективність у створенні стійких до хвороб та погодних аномалій сортів інших культур.

Ініціатива Mars відбиває глобальні тенденції. Євросоюз погоджує нові правила, які пом'якшують регулювання генно-редагованих рослин, якщо йдеться про методи без впровадження чужорідної ДНК.

Швейцарія, яка є центром переробки какао, обговорює аналогічні послаблення чинного законодавства для прискорення аграрних інновацій.

До слова, індекс продуктових цін, складений Deutsche Bank Research Institute, демонструє, в яких європейських містах у 2025 році типовий продуктовий кошик коштуватиме найдорожче.