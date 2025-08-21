Головна Техно HiTech
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
фото із відкритих джерел

За допомогою штучного інтелекту дослідники навчили систему «мозок – комп'ютер» розпізнавати фонеми

Дослідники здійснили важливий прорив у сфері нейронних інтерфейсів, навчивши систему «мозок – комп'ютер» розпізнавати «внутрішню мову» людини. Як повідомляє журнал Cell, ця технологія, що працює на основі штучного інтелекту, продемонструвала найвищу точність декодування на сьогодні, пише «Главком».

Система розпізнає фонеми (найменші одиниці мови) у «вимовленій про себе» мові та зіставляє їх зі словами з великого словника, що містить 125 тис. записів. Завдяки цьому ШІ може збирати фонеми в повноцінні слова та речення.

Інженери з Каліфорнійського університету в Девісі (США) представили пристрій, який розшифровував промову пацієнта, нездатного членороздільно розмовляти через хворобу на бічний аміотрофічний склероз. Йому імплантували електроди в область кори головного мозку, відповідальну за рухову активність, яка, як відомо, бере участь у виголошенні слів. Щоб система «мозок – комп'ютер» могла працювати, пацієнт мав щосили намагатися «промовляти» слова, артикулюючи їх. Однак це рішення було дуже незручним та стомлюючим для хворого.

Дослідники зі Стенфорда, використовуючи ту ж технологію імплантації електродів у мозок, пішли іншим шляхом. Спочатку вони попросили чотирьох піддослідних читати слова і намагатися «вимовляти» їх уголос. Потім хворі просто думали про ці слова. Команда вчених, реєструючи мозкову діяльність за допомогою електроенцефалограми, виявила, що нейрони моторної області кори головного мозку також активні, хоча з меншою інтенсивністю.

З допомогою штучного інтелекту дослідники навчили систему «мозок – комп'ютер» розпізнавати фонеми (найменші одиниці промови), зіставляючи «вимовлені» і «представлені» слова. Потім ШІ зібрав фонеми в слова та речення зі словника, що містить 125 тис. записів.

Учасникам експерименту пропонували уявити, що вони вимовляють цілі речення, використовуючи готовий набір слів. Комп’ютерна система змогла розшифрувати внутрішню мову в реальному часі з рівнем помилки від 26 до 54%. Це значний крок вперед у вивченні нейронних механізмів, які лежать в основі мови.

Хоча технологія все ще потребує вдосконалення, дослідники зазначають, що це відкриває нові перспективи для людей, які втратили здатність говорити.

Це дослідження, результати якого вчені опублікували в журналі Cell, стало важливим внеском у вивчення нейронних механізмів, що лежать в основі внутрішньої мови. Однак для вдосконалення технології ще буде потрібна додаткова робота.

До слова, податкова та митна служба Великої Британії (HMRC) уперше визнала, що використовує штучний інтелект для стеження за публікаціями платників податків у соціальних мережах. За даними відомства, це робиться для виявлення ознак шахрайства.

