Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки

За допомогою штучного інтелекту дослідники навчили систему «мозок – комп'ютер» розпізнавати фонеми

Дослідники здійснили важливий прорив у сфері нейронних інтерфейсів, навчивши систему «мозок – комп'ютер» розпізнавати «внутрішню мову» людини. Як повідомляє журнал Cell, ця технологія, що працює на основі штучного інтелекту, продемонструвала найвищу точність декодування на сьогодні, пише «Главком».

Система розпізнає фонеми (найменші одиниці мови) у «вимовленій про себе» мові та зіставляє їх зі словами з великого словника, що містить 125 тис. записів. Завдяки цьому ШІ може збирати фонеми в повноцінні слова та речення.

Інженери з Каліфорнійського університету в Девісі (США) представили пристрій, який розшифровував промову пацієнта, нездатного членороздільно розмовляти через хворобу на бічний аміотрофічний склероз. Йому імплантували електроди в область кори головного мозку, відповідальну за рухову активність, яка, як відомо, бере участь у виголошенні слів. Щоб система «мозок – комп'ютер» могла працювати, пацієнт мав щосили намагатися «промовляти» слова, артикулюючи їх. Однак це рішення було дуже незручним та стомлюючим для хворого.

Дослідники зі Стенфорда, використовуючи ту ж технологію імплантації електродів у мозок, пішли іншим шляхом. Спочатку вони попросили чотирьох піддослідних читати слова і намагатися «вимовляти» їх уголос. Потім хворі просто думали про ці слова. Команда вчених, реєструючи мозкову діяльність за допомогою електроенцефалограми, виявила, що нейрони моторної області кори головного мозку також активні, хоча з меншою інтенсивністю.

Учасникам експерименту пропонували уявити, що вони вимовляють цілі речення, використовуючи готовий набір слів. Комп’ютерна система змогла розшифрувати внутрішню мову в реальному часі з рівнем помилки від 26 до 54%. Це значний крок вперед у вивченні нейронних механізмів, які лежать в основі мови.

Хоча технологія все ще потребує вдосконалення, дослідники зазначають, що це відкриває нові перспективи для людей, які втратили здатність говорити.

Це дослідження, результати якого вчені опублікували в журналі Cell, стало важливим внеском у вивчення нейронних механізмів, що лежать в основі внутрішньої мови. Однак для вдосконалення технології ще буде потрібна додаткова робота.

