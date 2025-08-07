На AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом

В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту. Міністерство цифрової трансформації запускає AI Factory. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства Михайла Федорова.

«Наша місія – до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо», – йдеться у дописі.

Федоров наголосив, що це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ: «Скоро в Україні з’являться найсучасніші «залізо» і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів. Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне – наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України».

Зазначається, що на AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом, які створює WinWin AI Center of Excellence при Мінцифрі. Насамперед AI-асистент у «Дії». Згодом інфраструктуру використовуватимуть для AI-тьютора у «Мрії», а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину.

Федоро додав, що AI Factory – це:

Технологічна база. Обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну.

Програмне забезпечення. Середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація.

Дані. Інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних – усе, щоб моделі мали доступ до якісної інформації.

Командна експертиза. Програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

Раніше перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск аналога Департаменту ефективності уряду США (DOGE) в Україні.