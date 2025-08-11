Уражає цілі на понад 50 км: представлено унікальний дрон зі штучним інтелектом

Міністр цифрової трансформації підкреслив, що дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості

Учасник Brave1 та 3-тя Штурмова бригада створили унікальний дрон зі штучним інтелектом, який допомагає вражати цілі на понад 50 км. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Главком».

«Часто українські оборонні інновації народжуються безпосередньо на полі бою – з ідей військових інженерів та розробників. Так сталося з «Павуком Допхіна». Історія цієї розробки почалася з R&D-лабораторій 3-ї Штурмової бригади. Допхін – ігровий нікнейм полеглого побратима розробників. Дрон розроблений на честь нього – і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км. Інженери 3-ї ОШБР разом з компанією Omnitech розробили унікальний дрон, а Brave1 допоміг кодифікувати його для подальшого впровадження у війська», – зазначив Федоров.

Міністр цифрової трансформації підкреслив, що дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

«Основна роль – надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога. Завдяки «Павуку» українські дрони з’являються там, де ворог їх не чекає. «Трійка» вже знищує ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі ворога за допомогою «Павука Допхіна», – додав міністр.

