Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями

Податкова та митна служба Великої Британії використовує штучний інтелект для стеження за публікаціями в соціальних мережах платників податків

Податкова та митна служба Великої Британії (HMRC) уперше визнала, що використовує штучний інтелект для стеження за публікаціями платників податків у соціальних мережах. За даними відомства, це робиться для виявлення ознак шахрайства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Представник служби наполягав, що наразі інструменти ШІ застосовуються лише для моніторингу соцмереж у кримінальних розслідуваннях і мають «надійні гарантії». Зазначається, що HMRC порівнює публікації про дорогі покупки або відпустки з фінансовими записами та податковими деклараціями осіб.

Водночас досягнення у сфері штучного інтелекту викликали занепокоєння щодо можливого ширшого впровадження цієї технології в майбутньому. Високопоставлені депутати-консерватори, такі як Боб Блекман та Джон Гейз, висловили побоювання щодо ризику помилок ШІ, які можуть призвести до «драконівських» юридичних наслідків.

«Ідея про те, що машина завжди має бути права, призвела до скандалу з поштовим відомством Horizon. Я великий скептик щодо штучного інтелекту», – зазначив Джон Гейз.

HMRC вже використовує окрему ІТ-систему Connect, яка аналізує мільярди точок даних для виявлення ухилення від сплати податків. Крім того, оприлюднено плани щодо використання ШІ в «повсякденних» податкових процесах, що включатиме автоматичне надсилання запитів про сплату заборгованості.

Речник HMRC заявив, що ШІ підтримує процеси, але не замінює людського прийняття рішень. Мета розширеного використання технології – дозволити співробітникам витрачати менше часу на адміністративні завдання і більше на допомогу платникам податків, а також на боротьбу з шахрайством.

