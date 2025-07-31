Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Цукерберг анонсував створення «суперінтелекту» від Meta

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Цукерберг анонсував створення «суперінтелекту» від Meta
Цукерберг: решта цього десятиліття, ймовірно, буде вирішальним періодом для визначення шляху, яким розвиватиметься ця технологія
фото: Reuters

Марк Цукерберг прогнозує великий вплив «суперінтелекту» від Meta на людство

Meta продовжує робити значні інвестиції у сферу штучного інтелекту, а її головний виконавчий директор Марк Цукерберг заявив про амбіції щодо розвитку того, що він називає «суперінтелектом». У новій службовій записці, опублікованій напередодні квартального звіту компанії, Цукерберг розповів про своє бачення майбутнього ШІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Протягом останніх кількох місяців ми почали бачити проблиски самовдосконалення наших систем штучного інтелекту», – написав Цукерберг. «Поки що вдосконалення повільне, але незаперечне. Розвиток суперінтелекту вже на горизонті».

Інвестори Уолл-стріт задоволені дороговартісним курсом, обраним Цукербергом. Після того, як Meta повідомила про кращі, ніж очікувалося, фінансові результати за другий квартал 2025 року (прибуток на акцію у розмірі $7,14 при виручці $47,52 млрд), її акції зросли на двозначні цифри. Це чергове перевищення фінансових очікувань, попри величезні витрати на штучний інтелект. Компанія також прогнозує дохід у третьому кварталі 2025 року від $47,5 до $50,5 млрд.

Хоча Цукерберг не навів деталей щодо того, що саме можна кваліфікувати як «суперінтелект» у порівнянні зі стандартним штучним інтелектом, він наголосив, що його створення принесе «нові проблеми безпеки». «Нам потрібно буде ретельно підходити до зменшення цих ризиків і бути обережними з тим, що ми вирішимо зробити відкритим», – написав він.

Цукерберг зазначив, що Meta відрізняється від інших ШІ-компаній тим, що прагне зробити «персональний суперінтелект доступним для кожного», тоді як конкуренти зосереджені переважно на використанні «суперінтелекту» для підвищення продуктивності та автоматизації «всієї цінної роботи».

«Решта цього десятиліття, ймовірно, буде вирішальним періодом для визначення шляху, яким розвиватиметься ця технологія, і того, чи буде суперінтелект інструментом для особистого розширення можливостей, чи силою, зосередженою на заміні великих верств суспільства», – зазначив він.

Нагадаємо, компанія Google у середу оголосила про своє рішення підписати Кодекс практики Європейського Союзу, покликаний допомогти компаніям дотримуватися нових правил блоку щодо штучного інтелекту. Таку заяву зробив президент Google з міжнародних справ Кент Вокер. 

 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Марк Цукерберг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
23 липня, 21:49
Молодь уже відходить від стандартів розмови по телефону
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
16 липня, 16:18
Ілон Маск спрогнозував майбутнє штучного інтелекту
Коли штучний інтелект стане розумнішим за всіх людей? Маск зробив прогноз
15 липня, 09:51
Для повної автономності дронів знадобляться роки розробок та інвестицій
Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою – глава Мінцифри
14 липня, 12:38
Головні новини ночі проти 10 липня
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
10 липня, 05:52
Маск об’єднав свою компанію зі штучного інтелекту xAI з власною соцмережею X
Маск втрапив у скандал через висловлювання свого чат-бота
9 липня, 09:41
Штучний інтелект стає завадою для працівників провідних компаній у США
Усе через штучний інтелект: технологічні компанії США скоротили майже 100 тис. працівників
7 липня, 18:08
Марк Цукерберг заявив що створює Meta. Superintelligence Labs
Марк Цукерберг зібрав зіркову команду для розробки суперінтелекту
3 липня, 07:30
Комп'ютерна томографія хворої людини
Штучний інтелект від Microsoft перевершив лікарів у діагностиці складних захворювань
1 липня, 13:43

Телеком

Цукерберг анонсував створення «суперінтелекту» від Meta
Цукерберг анонсував створення «суперінтелекту» від Meta
Молдова заблокувала додаток і сайт з російськими телеканалами
Молдова заблокувала додаток і сайт з російськими телеканалами
Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту
Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту
Росія встановила рекорд за кількістю відключень інтернету
Росія встановила рекорд за кількістю відключень інтернету
Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
Розвідка отримала доступ до списків дітей, яких росіяни викрали з окупованих територій
Україну кличуть в європейську альтернативу Starlink: що відомо
Україну кличуть в європейську альтернативу Starlink: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
25K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
25K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
16K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua