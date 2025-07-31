Цукерберг анонсував створення «суперінтелекту» від Meta

Цукерберг: решта цього десятиліття, ймовірно, буде вирішальним періодом для визначення шляху, яким розвиватиметься ця технологія

Марк Цукерберг прогнозує великий вплив «суперінтелекту» від Meta на людство

Meta продовжує робити значні інвестиції у сферу штучного інтелекту, а її головний виконавчий директор Марк Цукерберг заявив про амбіції щодо розвитку того, що він називає «суперінтелектом». У новій службовій записці, опублікованій напередодні квартального звіту компанії, Цукерберг розповів про своє бачення майбутнього ШІ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Протягом останніх кількох місяців ми почали бачити проблиски самовдосконалення наших систем штучного інтелекту», – написав Цукерберг. «Поки що вдосконалення повільне, але незаперечне. Розвиток суперінтелекту вже на горизонті».

Інвестори Уолл-стріт задоволені дороговартісним курсом, обраним Цукербергом. Після того, як Meta повідомила про кращі, ніж очікувалося, фінансові результати за другий квартал 2025 року (прибуток на акцію у розмірі $7,14 при виручці $47,52 млрд), її акції зросли на двозначні цифри. Це чергове перевищення фінансових очікувань, попри величезні витрати на штучний інтелект. Компанія також прогнозує дохід у третьому кварталі 2025 року від $47,5 до $50,5 млрд.

Хоча Цукерберг не навів деталей щодо того, що саме можна кваліфікувати як «суперінтелект» у порівнянні зі стандартним штучним інтелектом, він наголосив, що його створення принесе «нові проблеми безпеки». «Нам потрібно буде ретельно підходити до зменшення цих ризиків і бути обережними з тим, що ми вирішимо зробити відкритим», – написав він.

Цукерберг зазначив, що Meta відрізняється від інших ШІ-компаній тим, що прагне зробити «персональний суперінтелект доступним для кожного», тоді як конкуренти зосереджені переважно на використанні «суперінтелекту» для підвищення продуктивності та автоматизації «всієї цінної роботи».

«Решта цього десятиліття, ймовірно, буде вирішальним періодом для визначення шляху, яким розвиватиметься ця технологія, і того, чи буде суперінтелект інструментом для особистого розширення можливостей, чи силою, зосередженою на заміні великих верств суспільства», – зазначив він.

Нагадаємо, компанія Google у середу оголосила про своє рішення підписати Кодекс практики Європейського Союзу, покликаний допомогти компаніям дотримуватися нових правил блоку щодо штучного інтелекту. Таку заяву зробив президент Google з міжнародних справ Кент Вокер.