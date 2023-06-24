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«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Крах режиму Путіна» – розвідка про похід Пригожина на Ростов і Воронеж
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
Фото: Лев Бородін/ТАСС

«Найбільшою користю для населення Росії було б припинення воєнних злочинів і окупації України»

Бунт власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії та його «похід» на Ростов і Воронеж є ознакою краху режиму президента країни-агресорки Володимира Путіна. Зокрема, переворот став прямим наслідком російської воєнної агресії проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Obozrevatel.

«Те, що зараз відбувається на території так званої РФ, – це ознаки краху режиму Путіна і закономірні внутрішні російські конфлікти, які є прямим наслідком повномасштабного вторгнення злочинного режиму Путіна до України», – зазначив Андрій Юсов.

Представник ГУР також не виключив, що нинішні події в Росії призведуть не тільки до традиційного протистояння Пригожина та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. 

«Будь-які події мають завжди декілька сценаріїв розвитку, і звичайно один із цих сценаріїв може бути такий, але наразі, оскільки це саме внутрішній російський конфлікт, то, звісно, Україна стежить за діями, які відбуваються в державі агресора, і буде вживати відповідні заходи для захисту власного суверенітету і продовження деокупації наших земель», – сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами Андрія Юсова, історія Московії та інших країн, які вели загарбницькі війни, вже знає подібні приклади.

Водночас найбільшою користю для населення Росії було б припинення воєнних злочинів і окупації України.

«Якщо говорити про інтереси місцевого населення тієї території, то найбільшим інтересом є відсутність агресивної війни і повернення до співіснування з вільним світом і цивілізованими державами в мирному режимі», – заявив Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України додав, що наразі в ГУР не будуть давати ширших коментарів щодо внутрішньої ситуації в РФ, і наголосив, що завдання українських Сил безпеки і оборони – це відновлення суверенітету України.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Буданов запевнив, що це не постанова.

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Теги: розвідка росія ПВК Вагнера

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