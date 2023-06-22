Росія активно купує у Заходу товари для оборонної промисловості через деякі країни

Росія через Китай купує у США товари для оборонної промисловості

Понад 60% імпортованих компонентів російської зброї надходять від американських компаній

Москва використовує лазівки в експортному контролі, закуповуючи через Китай та інші країни величезну кількість західних технологій для ведення війни проти України. Про це йдеться в публікації Newsweek.

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Зазначається, що понад 60% імпортованих компонентів російської зброї надходять від американських компаній.

Так, з березня по грудень минулого року Росія ввезла компонентів для військової техніки на суму 20,3 млрд доларів. Це лише на 15% менше порівняно з роком, що передував російському вторгненню в Україну.

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Компанії, що базуються у США, виробили 64% товарів подвійного призначення, які Росія імпортувала в цей період.

Загалом Росія купувала технології, вироблені 155 компаніями зі штаб-квартирами у США та Європі, а також у Азії й на Близькому Сході.

З березня по грудень Москва ввезла з Китаю 72% від загальної вартості своїх критично важливих компонентів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Але більшість технологій подвійного призначення, які Росія імпортує з Китаю, виробляються в Америці та Європі, що підриває аргумент західних лідерів про те, що експортний контроль позбавляє РФ передових технологій, необхідних їй для продовження війни в Україні.

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Українська влада виявила імпортні мікросхеми, процесори, приймачі, пристрої пам'яті, транзистори, перетворювачі струму та інші компоненти в чотирьох видах крилатих ракет російського виробництва: Х-59, Х-101, «Калібр» та «Іскандер-К».

Були виявлені схожі технології іноземного походження в семи різних типах російської бронетехніки та артилерійських установках, таких як ЗРК «Тор-М2» і танк Т-72. Також було виявлено імпортні компоненти в різних безпілотниках, зокрема в російському «Орлан-10» і іранських «Шахедах».

За оцінками експертів, ці товари часто проходять кілька перепродажів, нерідко шляхом укладання послідовних угод між законними компаніями, перш ніж потрапити в Китай або іншу країну, де російська проксі-компанія придбає їх і доставить до Росії.

Товари подвійного призначення потрапляють також через Кавказ, Центральну Азію та Близький Схід. Водночас Китай на сьогодні є найбільшим транзитером мікрочіпів та інших технологій. У період з жовтня по грудень минулого року Росія імпортувала 87% своїх мікрочіпів від китайських продавців, хоча лише 40% були вироблені в Китаї.

На критично важливі компоненти, вироблені п'ятьма американськими компаніями – Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation і Advanced Micro Devices, – припадає 52% технологічного імпорту, виявленого в російських системах озброєнь. Ці компанії входять до п'ятірки найбільших виробників товарів подвійного призначення в російських озброєннях.

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Крім того, Росія також має доступ до товарів від великої кількості середніх і малих фірм. Зі 155 компаній, чиї критичні компоненти були виявлені в російській військовій техніці, 59 базуються у США.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції.