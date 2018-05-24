Чиї книжки найбільше продаються в Україні? Відомий мовознавець оприлюднив сенсаційні дані

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Фото: Главком Олександр Авраменко, український мовознавець, теле- та радіоведучий

Олександр Авраменко заявляє про небачену популярність посібників з української мови

Олександр Авраменко, відомий український мовознавець, теле- та радіоведучий, який є членом Експертної комісії із затвердження правильних відповідей тестів ЗНО, назвав себе найуспішнішим автором, книги якого продаються в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому» передодні ЗНО з української мови та літератури. Авраменко написав понад п'ятдесять підручників та посібників з української мови й літератури, також створив сайт, де можна прочитати методичні рекомендації, тематичні плани, придбати книги або посібники з української мови та літератури, подивитися теле- та радіоуроки.

На думку Авраменка, ЗНО підвищило рівень знань абітурієнтів, відповідно зросла кількість охочих читати профільну літературу, посібників для підготовки до ЗНО.

«Я просто бачу скільки купують хрестоматій, підручників, книжок. Там шалені рекорди. Я цього року фіксуватиму цей рекорд офіційно. У мене цього року продано близько 1,5 млн. примірників моїх книжок. Це я - найуспішніший автор України. Всього за рік. Це свідчить про те, що люди купують. Голосують грошима і купують книжку. Це - не державне замовлення. Людина за своїм бажанням це робить», - говорить автор книжок Олександр Авраменко.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома»: Олександр Авраменко: ЗНО - це одне із небагатьох великих завоювань незалежної України