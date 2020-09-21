Дієтолог назвала продукти, які сповільнюють процес старіння



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До продуктів, які сповільнюють старіння належать, зокрема, цитрусові

Антиоксиданти здатні перешкоджати окисленню їжі – і те ж саме вони можуть робити всередині організму

Споживання з їжею продуктів, багатих антиоксидантами, може уповільнити процес старіння та знизити окислювальний процес в організмі.

Про це повідомила у Facebook дієтолог Тетяна Фіалкова.

Вона зазначила, що багатий антиоксидантами продукт, можна визначити, розрізавши його, щоб піддати впливу повітря, а потім подивитися, що станеться.

«Якщо він стає коричневим – він окислюється. Наприклад, два найбільш популярних фрукта, яблука і банани, швидко набувають коричневого кольору, а отже, в них не так багато антиоксидантів. Що станеться, якщо розрізати манго? Нічого, тому що воно багате антиоксидантами. Як зробити так, щоб ваш фруктовий салат не потьмянів? Додайте лимонного соку, який містить антиоксидантний вітамін С. Антиоксиданти здатні перешкоджати окисленню їжі – і те ж саме вони можуть робити всередині організму!» – пояснила дієтолог.

Вона додала, що до продуктів, які сповільнюють старіння належать: цитрусові, зелені листові овочі, вишня, полуниця, авокадо, манго, часник, цибуля, імбир, горіхи та гриби.

До слова, також названо продукти, які допомагають зміцнити імунітет проти вірусних інфекцій.

Нагадаємо, вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19.