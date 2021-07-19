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    У літаках Air Canada з’явилася опція перегляду фільмів українською мовою

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    На рейсах Air Canada відтепер можна дивитися фільми українською - У літаках Air Canada з’явилася опція перегляду фільмів українською мовою
    На рейсах Air Canada відтепер можна дивитися фільми українською
    Фото: facebook

    Канадська авіалінія додала український дубляж фільмів на борту літаків

    Пасажири рейсів канадської авіакомпанії Air Canada отримали можливість переглядати на борту літаків фільми українською мовою. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у facebook.

    За його словами, відтепер на рейсах Air Canada можна дивитися фільми українською мовою.

    «На рейсах Air Сanada відтепер можна дивитися фільми українською. Ще одна причина для нашої трансокеанської симпатії», – написав Шевченко.

    Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

    До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

    Нагадаємо, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.

    Теги: літак Андрій Шевченко посол авіаперевезення українська мова
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    У літаках Air Canada з’явилася опція перегляду фільмів українською мовою