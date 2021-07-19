У літаках Air Canada з’явилася опція перегляду фільмів українською мовою

На рейсах Air Canada відтепер можна дивитися фільми українською

Канадська авіалінія додала український дубляж фільмів на борту літаків

Пасажири рейсів канадської авіакомпанії Air Canada отримали можливість переглядати на борту літаків фільми українською мовою. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у facebook.

За його словами, відтепер на рейсах Air Canada можна дивитися фільми українською мовою.

«На рейсах Air Сanada відтепер можна дивитися фільми українською. Ще одна причина для нашої трансокеанської симпатії», – написав Шевченко.

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

До слова, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі, попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

Нагадаємо, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.