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    Чистий четвер: що треба і не можна робити 29 квітня

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    Поряд з душею перед Великоднем необхідно очистити тіло і навколишній простір - Чистий четвер: що треба і не можна робити 29 квітня
    Поряд з душею перед Великоднем необхідно очистити тіло і навколишній простір
    Колаж: osoblyva.com

    Чистий четвер – один з найважливіших днів Страсного тижня

    Цьогоріч 29 квітня православні християни відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня – Великий четвер, або, як його ще називають, Чистий четвер.

    Великий Четвер (Чистий Четвер) – перший з трьох днів яких називають «Велике тридення» в християнстві. Цього дня Ісус Христос в знак покори омив ноги своїм учням та встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері. Також в цей день Ісус молився у Гетсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвящениками і вкинутий в темницю.

    До Чистого четверга були приурочені очисні обряди. Вважалося, що перед Великоднем необхідно очистити не тільки простір, а й душу. Тому люди відправлялися на вранішню службу в церкву, де сповідалися і причащалися, а по поверненню бралися за роботу.

    Обряди і звичаї Чистого четверга

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    Багато з цих обрядів націлені на очищення – поряд з душею перед Великоднем було необхідно очистити тіло і навколишній простір. У цей день влаштовували генеральне прибирання житла, очищали будинок від непотрібних речей, вимивали посуд, прали одяг і білизну, готували їжу і пекли паски до Великодня.

    Крім того, магічна і цілюща сила приписувалася і спеченому в цей день хлібу, і особливо приготовленій солі.

    Варто відзначити, що саме в Чистий четвер готується вся їжа до Великодня: фарбуються яйця, печуться пироги, паски та інші частування. Адже в Страсну п'ятницю це робити вже не можна.

    Важливо також пам'ятати, що всі приготування повинні супроводжуватися тільки хорошими помислами. Також в Чистий четвер допомагали нужденним.

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    Купання в Чистий четвер

    Цей день було прийнято починати з купання ще до сходу сонця, а процес фізичного очищення супроводжувався різними обрядами.

    Умиватися потрібно «зі срібла» - варто кинути будь-яке срібло в воду і після цього нею вмитися. Саме тому предки вірили, що такі обряди зберігають красу і здоров'я віруючих людей.

    Ще однією особливістю в Чистий четвер вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою. Після купання члени сім'ї повинні кинути жменю солі в горщик, щоб вона служила оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або святили у церкві.

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    Що можна робити в Чистий четвер:

    • вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;
    • сходити до церкви, сповідатися і причаститися;
    • навести порядок в домі, позбутися від непотрібних речей;
    • приготувати частування для пасхального столу.
    • Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: «Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною».
    • Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи: «Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю».

    Що не можна робити в Чистий четвер:

    • Після генерального прибирання в Чистий четвер не можна прибирати сміття до самого Великодня, оскільки можна «насипати сміття в очі Христу, що лежить у труні».
    • Брудну воду після генерального прибирання, в якій накопичилася змита з будинку негативна енергетика, не можна виливати в межах дому. Вилийте її в тих місцях, де нічого не росте.
    • Від Чистого четверга до Страсної п'ятниці в жодному разі не можна залишати не вимитий посуд чи брудну білизну.

    Прикмети

    • Якщо зустріти свято Великодня в брудній хаті, то наступний рік буде важким та невдалим.
    • Під час прибирання у Чистий четвер можна знайти те, що давно шукали.
    • Якщо три рази поспіль перерахувати всі гроші вдома, сім’ю чекає достаток і благополуччя.
    • Позичаючи що-небудь у Чистий четвер, можна разом з річчю віддати щастя і достаток.
    • Користуйся тільки власним посудом. Не давай у борг гроші і кухонне начиння.
    • Гарна, сонячна погода у Чистий четвер – провісник теплого залишку весни. Дощ говорить про те, що холоди протримаються до самого літа.

    Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

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    Теги: свята православна церква Великдень 2021 традиції
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