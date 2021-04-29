Чистий четвер: що треба і не можна робити 29 квітня

Поряд з душею перед Великоднем необхідно очистити тіло і навколишній простір

Чистий четвер – один з найважливіших днів Страсного тижня

Цьогоріч 29 квітня православні християни відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня – Великий четвер, або, як його ще називають, Чистий четвер.

Великий Четвер (Чистий Четвер) – перший з трьох днів яких називають «Велике тридення» в християнстві. Цього дня Ісус Христос в знак покори омив ноги своїм учням та встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері. Також в цей день Ісус молився у Гетсиманському саду, був зраджений Юдою Іскаріотом, заарештований первосвящениками і вкинутий в темницю.

До Чистого четверга були приурочені очисні обряди. Вважалося, що перед Великоднем необхідно очистити не тільки простір, а й душу. Тому люди відправлялися на вранішню службу в церкву, де сповідалися і причащалися, а по поверненню бралися за роботу.

Обряди і звичаї Чистого четверга

Багато з цих обрядів націлені на очищення – поряд з душею перед Великоднем було необхідно очистити тіло і навколишній простір. У цей день влаштовували генеральне прибирання житла, очищали будинок від непотрібних речей, вимивали посуд, прали одяг і білизну, готували їжу і пекли паски до Великодня.

Крім того, магічна і цілюща сила приписувалася і спеченому в цей день хлібу, і особливо приготовленій солі.

Варто відзначити, що саме в Чистий четвер готується вся їжа до Великодня: фарбуються яйця, печуться пироги, паски та інші частування. Адже в Страсну п'ятницю це робити вже не можна.

Важливо також пам'ятати, що всі приготування повинні супроводжуватися тільки хорошими помислами. Також в Чистий четвер допомагали нужденним.

Купання в Чистий четвер

Цей день було прийнято починати з купання ще до сходу сонця, а процес фізичного очищення супроводжувався різними обрядами.

Умиватися потрібно «зі срібла» - варто кинути будь-яке срібло в воду і після цього нею вмитися. Саме тому предки вірили, що такі обряди зберігають красу і здоров'я віруючих людей.

Ще однією особливістю в Чистий четвер вважають цілющу силу солі, яка називається четверговою. Після купання члени сім'ї повинні кинути жменю солі в горщик, щоб вона служила оберегом будинку на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або святили у церкві.

Що можна робити в Чистий четвер:

вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;

сходити до церкви, сповідатися і причаститися;

навести порядок в домі, позбутися від непотрібних речей;

приготувати частування для пасхального столу.

Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: «Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною».

Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи: «Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю».

Що не можна робити в Чистий четвер:

Після генерального прибирання в Чистий четвер не можна прибирати сміття до самого Великодня, оскільки можна «насипати сміття в очі Христу, що лежить у труні».

Брудну воду після генерального прибирання, в якій накопичилася змита з будинку негативна енергетика, не можна виливати в межах дому. Вилийте її в тих місцях, де нічого не росте.

Від Чистого четверга до Страсної п'ятниці в жодному разі не можна залишати не вимитий посуд чи брудну білизну.

Прикмети

Якщо зустріти свято Великодня в брудній хаті, то наступний рік буде важким та невдалим.

Під час прибирання у Чистий четвер можна знайти те, що давно шукали.

Якщо три рази поспіль перерахувати всі гроші вдома, сім’ю чекає достаток і благополуччя.

Позичаючи що-небудь у Чистий четвер, можна разом з річчю віддати щастя і достаток.

Користуйся тільки власним посудом. Не давай у борг гроші і кухонне начиння.

Гарна, сонячна погода у Чистий четвер – провісник теплого залишку весни. Дощ говорить про те, що холоди протримаються до самого літа.

Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.