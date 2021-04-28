Карантин на Великдень посилюватися не буде

Водночас Кабмін планує посилити заходи з дотримання обмежень, які вже встановлені

Посиленого карантину на Великдень і травневі свята в Україні не буде, проте посилять заходи контролю за дотриманням встановлених обмежень. Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну.

«За минулий тиждень одразу три області залишили червону зону карантину – Чернівецька, Львівськаі Одеська. Ми бачимо, що фактично по всіх областях йде зменшення кількості нових випадків і зниження госпіталізацій. Ще декілька регіонів в найближчі тижні або дні зможуть послабити карантинні обмеження. Уряд обіцяв, що не буде посилювати крантин на Великдень і травневі свята і ми цього робити не будемо», – заявив прем'єр.

За його словами, на противагу цьому Кабмін планує посилити заходи з дотримання обмежень, які вже встановлені.

«Перш за все йдеться про соціальну дистанцію, масковий режим, ще раз просимо всіх дослуховуватися до МОЗ і до лідерів церков релігійних організацій, які закликають дотримуватись протиепідемічних норм і святкувати Великдень вдома», – додав Шмигаль.

Вже відомо, що у Києві посилиться контроль за дотриманням карантину. За словами мера Києва, місто розробило протиепідемічні правила на час Великодніх свят. Зокрема, всім конфесіям рекомендували проводити богослужіння в онлайн-режимі та дотримуватися карантинних заходів у храмах. А освячення пасхальних кошиків здійснювати на вулиці, з дотриманням дистанції між людьми.

Як повідомлялося, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

Епіфаній також повідомив, що українці й цього року зможуть купити освячену паску. За словами глави ПЦУ, паски освячуватимуть на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах.

Влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі. Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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