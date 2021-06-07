Російський опозиціонер Гудков виїхав із РФ до України

Гудков стверджує, що в Росії його можуть заарештувати

Російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав із РФ, де кілька днів тому його затримали на дві доби через підозру в заподіянні майнової шкоди. Він прямує до Києва. Про це Гудков повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри. Кілька близьких джерел з оточення адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дана санкція вирішити питання Гудкова «будь-яким способом», – написав він.

За словами опозиціонера, він прямує на ефір до українського журналіста Євгенія Кисельова. Останній підтвердив, що Гудков перетнув український кордон та з’явиться у студії телеканалу Україна 24.

Гудков вважає, що кримінальну справу, згідно з якою його вважають підозрюваним, «порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни щонайменше до дня голосування».

«Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про погрози та ризики», – додав опозиціонер.

1 червня Дмитра Гудкова затримали за підозрою у заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою, а в його сім'ї провели обшуки. Справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення, укладеного з мерією Москви. Опозиціонер свою провину заперечував. Через два дні його відпустили.