Член Нацради з питань телебачення вимагає усунути Герасим’юк



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Сергій Костинський Фото: facebook.com

Костинський: Якщо Офіс президента вимагає розслідування НАЗК щодо мене – готовий до цього і абсолютно підтримую будь-яке розслідування щодо моєї особи будь-яким державним органом

Член Національної ради з телерадіомовлення Сергій Костинський ініціює питання про обрання голови Нацради. Про це він повідомив у Facebook.

Як зазначив Костинський, йому стало відомо, що надійшов офіційний лист невідомого змісту від Офісу президента України щодо нього.

Також він повідомив, що в.о. голови Національної ради Ольга Герасим’юк надіслала листа в НАЗК, який також стосувався особи Костинського.

«На жаль, упродовж цих двох днів я не був офіційно ознайомлений з листом від Офісу президента. Він не находив до мене через програму СЕД – програму електронного документообігу. Також він не був мені наданий для ознайомлення у паперовому вигляді. Так само Ольга Герасим’юк не ознайомила мене зі змістом листа, який вона надіслала від імені Національної ради до НАЗК», - додав Костинський.

Якщо Офіс президента вимагає розслідування НАЗК щодо нього, він готовий до цього і підтримує будь-яке розслідування щодо його особи будь-яким державним органом. Але вважає, що коли подібні дії здійснюються «втаємничено», за спиною колеги, щодо якого ініціюється розслідування НАЗК, це – і не етично, і не фахово.

«Ольга Герасим'юк, на мою особисту думку, зловживає посадою виконуючої обов'язки голови і набутими правами. Припускаю, що причиною подібних дій можуть бути політичні мотиви. Я висловлюю недовіру Ользі Герасим’юк в якості в.о. голови Національної ради і вимагаю включити в порядок денний наступного засідання першим питанням – питання про обрання голови Національної ради», - наголосив Костинський.

Щодо розслідування НАЗК, він зазначив, що ініціативу про розслідування щодо нього підтримує.

«Наскільки розумію, мене звинувачують в тому, що я є членом Громадянської партії «ПОРА», що не відповідає дійсності. Нехай розслідування відбудеться і всі обставини цієї справи стануть публічними і відомими ЗМІ і громадянському суспільству», - зазначив Костинський.