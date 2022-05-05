Члени Ради безпеки РФ, які благословили Путіна на війну, отримали підозри

Вищим посадовцям Росії загрожує в Україні тюремний термін до 10 років

Офіс Генерального прокурора оприлюднив тексти підозр членам Ради безпеки Росії. Про повідомляє «Главком».

Серед підозрюваних міністр оборони Сергій Шойгу, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, директор федеральної служби військ нацгвардії-головнокомандувач військами нацгвардії Віктор Золотов, голова Державної думи Федерального зібрання В’ячеслав Володін, повноважного представника президента РФ в Центральному федеральному окрузі Ігор Щоголєв, голова Ради Федерації Федерального зібрання РФ Валентина Матвієнко, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков.

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Усі ці особи 21 лютого 2022 року, перебуваючи у будівлі Кремля, закликали президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними та суверенними так звані квазіутворення «ДНР» і «ЛНР». Того ж дня Путін підписав указ про визнання незалежності «Л/ДНР». А вранці 24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про початок так званої спецоперації в Україні.

На думку слідства, у діях вищих посадовців Росії є склад кримінального правопорушення за ч.2 ст. 110 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення умисних дій х метою зміни меж території та державного кордону України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Крім цього, Офіс генпрокурора опублікував тести повісток іншому члену Ради безпеки Росії, який є підозрюваними і також просив Путіна визнати «Л/ДНР». Це – Дмитро Медведєв, нинішній заступник голови Ради безпеки Росії і експрезидент РФ.

Як відомо, в Україні триває 71-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.