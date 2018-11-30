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    Чоловікам з Росії можуть заборонити в'їзд до України, - БПП

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    Артур Герасимов - Чоловікам з Росії можуть заборонити в'їзд до України, - БПП
    Артур Герасимов

    В Україні проводиться низка заходів за військовою компонентою

    У рамках воєнного стану керівництво держави розглядає можливість закриття в'їзду чоловікам з країни-агресора Росії на територію України

    Про це заявив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    Він зазначив, що в країні проводиться низка заходів за військовою компонентою.

    «Дуже чітка позиція в нас. Воєнний стан має бути ефективним, але майже непомітним для цивільного населення. Зараз проводиться низка заходів за військовою компонентою. Я зараз хочу проінформувати, що наразі розглядається питання наприклад закриття в’їзду чоловіків з Росії, не жінок. І це питання може бути вирішено», - сказав він.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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    Росія БПП депутати воєнний стан Артур Герасимов
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