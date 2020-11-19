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    Чому не можна паркувати авто під багатоповерхівкою? Повчальне відео

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    Зазначається, що водій купив машину два тижні тому - Чому не можна паркувати авто під багатоповерхівкою? Повчальне відео
    Зазначається, що водій купив машину два тижні тому

    Бетонна плита впала з даху дев'ятиповерхового будинку на автомобіль Nissan X-Trail

    У Владивостоку 19 листопада бетонна плита впала з даху дев'ятиповерхового будинку на автомобіль Nissan X-Trail. Його власник, чистив капот від снігу, проте встиг втекти. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що водій купив машину два тижні тому.

    У соцмережах поширилося відео, зняте з камери спостереження на будинку.

    На ньому видно, як чоловік чистить машину від снігу, потім дивиться вгору і відбігає, а за мить на автомобіль падає плита.

    Власник машини розповів, що встиг відбігти, тому що почув «скрегіт нагорі». «Ще навіть переоформити не встиг. Машина дорога, 600 тисяч віддав за неї. Я її відремонтував. Всю душу в машину вклав», - сказав він.

    Господар авто має намір звернутися до суду з вимогою компенсації збитку.

    Водій також повідомив, що після інциденту користувачі інтернету почали переводити йому невеликі суми грошей на нову машину, і за кілька годин накопичилося кілька тисяч рублів. Він записав відео, в якому подякував усім за підтримку.

    Прокуратура Приморського краю почала перевірку в зв'язку з інцидентом.

    За попередніми даними, на машину впав козирок вентиляційної шахти, бо його потягнули за собою обмерзлі дроти. Напередодні в Примор'ї йшов сильний крижаний дощ.

    Теги: машини водій автомобіль чоловік
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