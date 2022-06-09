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    Новини

    Авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункті ворога

    ЗСУ за день знищили три склади з боєприпасами окупантів - Авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункті ворога
    ЗСУ за день знищили три склади з боєприпасами окупантів
    фото з відкритих джерел

    Вздовж лінії зіткнення обстановка на південному напрямку нашої оборони динамічна й напружена

    Станом на вечір 8 червня на півдні противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їхніх позицій. Але не маючи успіху – ретирується, полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    «Для переконливої противаги армійською авіацією нанесено два удари по скупченню сил противника та по одному з його опорних пунктів на Херсонщині», – йдеться в повідомленні.

    Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога:

    • 30 рашистів,
    • 2 одиниці броньованої техніки
    • 4 одиниці автомобільної техніки.

    Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польових склади боєприпасів.

    В Чорному морі угруповання різнорідних сил чорноморського флоту рашистів, тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації. В тому числі відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», які ними встановлено на корабельно-катерному складі.

    При цьому три надводних та один підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів. Отже, 28 «Калібрів» напоготові.

    Нагадаємо, підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід.

    Тим часом на окупованій Донеччині РФ призначила нового гауляйтера.

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    Теги: росія окупанти авіація війна Херсонщина навчання Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункті ворога