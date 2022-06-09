Вороги обстріляв Харків: у місті зник телесигнал

Під обстріл, ймовірно, потрапила територія в західній частині міста

Після вибухів спалахнула пожежа

Російська армія продовжує ракетні обстріли Харкова. Пізно ввечері 8 червня пролунало два потужних вибухи. Одночасно у Telegram-чатах Бєлгорода очевидці писали про запуски ракет.

Вибухи було чутно жителям різних районів Харкова, повідомило «Суспільне».

Перший вибух стався о 23:01. Другий – невдовзі після нього. За попередніми даними, під обстріл потрапила територія на заході міста. Очевидці повідомляли про пожежу. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Також після вечірніх обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал. Це підтвердив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін. Наразі невідомо, що саме слугувало причиною збою.

Зараз жителі міста та області можуть почути національне мовлення по радіо. Частоти «Українського радіо» – 106,1 та 91,6 МГц. Також національний телемарафон транслюється в мережі.

«У Харкові тимчасово нема ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити», – написав Хоркін.

Як відомо, російські війська знищують Харків: фото наслідків останніх обстрілів.

Також на Харківщині окупанти продовжують гатити з артилерії, є загиблі.

Нагадаємо, рашисти б’ють по Дніпропетровщині, двоє мирних мешканців поранено.

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