«Чорний список» Мінкульту поповнився новими російськими артистами

Хор Турецького разом з «Крематорієм» потрапили до чорного списку Міністерства культури України

Міністерство культури України внесло чотирьох російських музикантів Хору Турецького та лідера рок-групи «Крематорій» в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з оновленим списком міністерства, у вівторок, 16 лютого в нього потрапили Ігор Звєрєв, В'ячеслав Фреш, Євген Тулінов, Михайло Турецький.

Також у чорний список внесли засновника групи «Крематорій» Армена Григоряна.

Хор Турецького та «Крематорій» гастролювали на території окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, що 18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.

До слова, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує окупацію Криму, й досі «народний артист України». Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити звання можна, однак це матиме негативні наслідки.

На початку лютого прикордонники не пустили в Україну російську акторку Глафіру Тарханову, яка у 2020 році порушила порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

Станом на вівторок, 16 лютого в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, внесли 176 прізвищ.