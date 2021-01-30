Мінкульт додав до «чорного списку» ще п'ять російських артистів

артистів внесли до списку автоматично, оскільки, згідно з чинним законодавством

Міністерство культури та інформаційної політики внесло п'ять російських артистів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це йде мова на сайті МКІП.

«18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана», – йдеться у повідомленні.

У відомстві вказали, що артистів внесли до списку автоматично, оскільки, згідно з чинним законодавством, МКІП не наділено повноваженнями вирішувати «додавати» чи «не додавати» до списків.

З переліком усіх «заборонених артистів» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики.