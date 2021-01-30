  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Мінкульт додав до «чорного списку» ще п'ять російських артистів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У список внесений Денис Клявер - Мінкульт додав до «чорного списку» ще п'ять російських артистів
    У список внесений Денис Клявер
    Фото: з відкритих джерел

    артистів внесли до списку автоматично, оскільки, згідно з чинним законодавством

    Міністерство культури та інформаційної політики внесло п'ять російських артистів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

    Про це йде мова на сайті МКІП.

    «18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві вказали, що артистів внесли до списку автоматично, оскільки, згідно з чинним законодавством, МКІП не наділено повноваженнями вирішувати «додавати» чи «не додавати» до списків.

    З переліком усіх «заборонених артистів» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

    Теги: Мінкульт мова артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies