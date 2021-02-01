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    Прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры»

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    Торік Валерій Дайнеко незаконно відвідував окупований Росією Крим - Прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры»
    Торік Валерій Дайнеко незаконно відвідував окупований Росією Крим
    Фото з відкритих джерел

    Дайнеко розповів, як він потрапив на окупований півострів

    Солісту білоруського гурту «Песняры» Валерію Дайнеку на три роки заборонили в'їзд до України через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

    Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

    За інформацією прикордонників, чоловік намагався 31 січня потрапити до України.

    «У ході заходів контролю прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», – йдеться у повідомленні.

    Під час спілкування Дайнеко підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску «Сімферополь».

    «Ми прямим рейсом прилетіли до Криму, я там був членом журі та учасником фестивалю. Десь в серпні», – розповів Дайнеко.

    У Державній прикордонній службі додали, що після заборони чоловік вилетів рейсом до Мінська.

    До слова, восени до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим. 

    5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

    29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.

    Теги: прикордонники Білорусь Крим окупанти Держприкордонслужба Сімферополь окуповані території
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