Україна вийде з цієї війни сильнішою

Росія, показавши, ким вона є, обнулила в самій Україні залишки ностальгії за минулим

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В каждом интервью я говорю о том, что Украина выйдет из этой войны сильнее, умнее, красивее. Во всех смыслах. Во всех сферах. Несмотря на те разрушения, которые Россия уже нам принесла, и еще может принести (не удивлюсь, если там и голод захотят устроить, по старой советской привычке).

Любая проблема начинается с головы. ее разрешение – оттуда же. Развязав войну (с 2014-го и по нарастающей), Россия своими же руками и своей же тупостью обнулила все существующие внутренние противоречия и штампы, и, наконец, показала всему миру, кем она есть.

Даже если оккупанты временно заходят в отдельные украинские города и проводят какие-то референдумы, все это – уже неработающая схема. И перспективы исторической у РФ в действующем формате – нет. Это не 30-40 годы XX столетия, когда не было интернета. Информация сейчас распространяется молниеносно. И мир российское нутро, черное, наконец, увидел. У Кремля не получится, например, как когда-то с Андре Жидом и Лионом Фейхтвангером, которых пригласили в СССР, обласкали, чтобы они писали хвалебные оды.

Россия, показав кем она есть, обнулила в самой Украине остатки ностальгии (у тех, у кого она была) по прошлому и иллюзии относительно «братскости» в будущем. Даже Гитлер не бомбил немецкоговорящих. А Путин показал свой «братский оскал» и русскоговорящим городам Украины.

Хотя, надо сказать, достаточно долгое время после развала СССР Украина и Россия как постсоветские государства переживали, во многом, схожие процессы. Постсоветское пространство устроено так, что практически не поддается реформам. Поэтому в России была сформирована сырьевая экономика, которая зависит от цен на энергоресурсы. Поэтому в Украине была сформирована экспортно ориентированная экономика, которая, во многом, зависела от внешнего спроса и цены на российский газ.

При этом, с точки зрения менталитета/идентичности, политической системы и движения государств, Украина и Россия – абсолютно разные. В РФ очень боялись демонстрации этой разницы, прежде всего, на уровне идентичности – потому что тогда бы пришлось ответить на вопрос и о собственной идентичности. И как только Украина начала меняться и выходить постепенно из «постсоветской трясины», в России решили разрушить Украину. Но разрушат, в итоге, окончательно не только существующие штампы, но и самих себя в перспективе. Последствия этой войны будут по принципу «кругов на воде» и в разных сферах и масштабах. Не удивлюсь, если УПЦ МП добровольно выйдет из РПЦ. А последствия будут касаться всего постсоветского пространства (Беларуси, Молдовы, Грузии особенно).

Ну а Украина поняла, что, кроме внешней поддержки, надо становиться сильной изнутри. Быть сильной – значит неуязвимой. Украина показала, что может не бояться российской армии, и побеждать.

И умной. Это российский подход – сила есть, ума не не надо. Мы себе этого не можем позволить. Поэтому еще один вывод – это важность действующих институций. И тех, которые обеспечивают успех фронта в отражении агрессии. И тех, которые обеспечивают работу тыла – и во время войны, и после войны.

Ну и красивой. В этой войне мы показали принципиальное отличие от оккупанта. И смелостью, и единством, и чувством юмора. Даже войну мы в цветы и песни обволакиваем, чего только стоит новый хит «Горiли танки, палали». И мы говорим много о будущем, а не носимся с портретами мертвых, как будто это праздник некромантии.

Часто вспоминаю два эссе Умбэрто Эко – «История красоты» и «История уродства». Украина – это про красоту. Ну а кто себя показал безобразно, как убийца и мародер – видят все и знают все.

Джерело: блог Олесі Яхно

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