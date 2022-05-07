  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За добу Повітряні сили збили 14 російських «Орланів»

    За добу Повітряні сили збили 14 російських «Орланів»

    У ЗСУ зауважили, що «полювання триває»

    Нині авіація Повітряних Сил ЗСУ добре попрацювала на Південно-східному напрямку. Також 6 травня наші захисники знищили досить багато БпЛА агресора. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

    Так, 6 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищили як мінімум 14 безпілотників «Орлан-10».

    У ЗСУ зауважили, що «полювання триває».

    Додамо, що минулої доби, 5 травня, повітряні сили ЗСУ знищили 15 повітряних цілей російських окупантів: 1 літак та 14 БпЛА (ОТР). Що стосується літака, то попередньо мовиться про винищувач Су-30см.

    Окрім цього, того ж дня ЗСУ збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.

    Нагадаємо, станом на сьогодні ЗСУ вже знищили 1092 одиниць російських танків.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу Повітряні сили збили 14 російських «Орланів»