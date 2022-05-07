За добу Повітряні сили збили 14 російських «Орланів»

У ЗСУ зауважили, що «полювання триває»

Нині авіація Повітряних Сил ЗСУ добре попрацювала на Південно-східному напрямку. Також 6 травня наші захисники знищили досить багато БпЛА агресора. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Так, 6 травня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищили як мінімум 14 безпілотників «Орлан-10».

У ЗСУ зауважили, що «полювання триває».

Додамо, що минулої доби, 5 травня, повітряні сили ЗСУ знищили 15 повітряних цілей російських окупантів: 1 літак та 14 БпЛА (ОТР). Що стосується літака, то попередньо мовиться про винищувач Су-30см.

Окрім цього, того ж дня ЗСУ збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.

Нагадаємо, станом на сьогодні ЗСУ вже знищили 1092 одиниць російських танків.

Читайте також: