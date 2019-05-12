Чумак жалкує, що вв’язався у виборчу кампанію Гриценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник партії «Хвиля», чинний нардеп Віктор Чумак Фото: facebook.com/vik.chumak

Віктор Чумак вважає, що треба було самому брати участь у виборчій кампанії, а на останньому етапі підтримати Гриценка

Керівник виборчого штабу Анатолія Гриценка, нардеп Віктор Чумак зізнався, що його помилка була в тому, що він взагалі долучився до виборчої кампанії Гриценка, а не вчинив, як Садовий чи Добродомов, які підтримали кандидата лише на фінальній стадії кампанії. Про це Чумак розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Напевно, моя помилка була в тому, що я взагалі в неї пішов (виборчу кампанію Гриценка, - «Главком»). Скоріше, треба було поступати точно так, як вчинили Садовий, Добродомов і всі інші. Брати участь в кампанії, а на останньому етапі підтримати Гриценка», - зазначив він.

Стосовно Андрія Садового, Віктор Чумак вважає, що було розуміло, що він не проходив у другий тур і йти на поразку йому не мало сенсу. «Вони з Добродомовим зробили абсолютно правильні кроки. І я говорив, що треба брати участь в кампанії до кінцевого терміну, а потім знятися на користь того, хто має більшу підтримку. Але я підтримав Гриценка раніше, це було моє слово і я не міг його порушувати», - пояснив нардеп.

Він додав, що зробив це не тему, що йому було шкода витрачати гроші на заставу. «Не сказав би, що два мільйони було б шкода, – я б їх знайшов. Не знаю, чи знайшов би я кошти, щоб вести активну кампанію, але у будь-якому випадку вона додала б мені впізнаваності у політичному сенсі. Але я публічно дав слово Гриценку, що буду працювати для нього. Вважаю, що я все зробив правильно, але, звісно, якісь помилки були. Наприклад, ми мало наполягали, що треба раніше вийти на вулицю. Нам серйозно додало, коли ми пішли маршем «чесних» по містах. Але за два тижні до першого туру це було пізно», - резюмував Чумак.