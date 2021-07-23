Іноземні інвестори категорично проти податкових змін законодавства для зеленої енергетики – Гуменюк

Найбільше від акцизного збору можуть постраждати інвестори в зелену енергетику України

Іноземні інвестори виступають категорично проти податкових змін законодавства, зокрема щодо запровадження Кабміном акцизного збору для підприємств зеленої енергетики.

Про це заявила директора Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк, коментуючи урядовий законопроект № 5600, який у вересні будуть готувати до другого читання в парламенті.

«Він принесе більше негативу ніж позитиву, а саме в розрізі розвитку зеленої чистої ВДЕ. Наша асоціація категорично проти щодо впровадження змін законодавства, а саме відміни пільг по акцизу виробленої електроенергії з ВДЕ», – сказала Гуменюк.

На думку ЄУЄА, це є абсолютно неправильно і несправедливо до тих інвесторів, які наразі вже збудували свої проекти, українські інвестори, іноземні інвестори.

За її словами, найбільше від акцизного збору можуть постраждати такі інвестори в зелену енергетику України: малий середній бізнес, приватні домогосподарстві, великі і малі іноземні інвестори.

«Близько 30% компаній, за нашими підрахунками – це представники з усього світу, федерація веде інтенсивну роботу з посольствами держав, які вкрай обурені ставлення до компаній, які зайшли на ринок України і отримують тут чергові ретроспективні зміни», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що законопроект №5600 не сприятиме стабілізації сектору, не сприятиме залученню нових інвестицій в галузь, не сприятиме подальшому розвитку ВДЕ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.