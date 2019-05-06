Сьогодні в Україні збережеться дощова погода



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У Києві сьогодні очікується дощ з грозою, температура повітря вдень підвищиться до 15...17 градусів тепла

За інформацією синоптиків, дощ не очікують лише на сході

У понеділок, 6 травня, Україну продовжить заливати дощами. Майже на всій території синоптики прогнозують грози.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За інформацією синоптиків, дощ не очікують лише на сході. На півночі вдень температура повітря підніметься до 17...20 градусів тепла, а вночі до 10...12. На території західних областей вдень буде 10...14 градусів, а вночі 7...9. На сході синоптики вдень прогнозують 22...24 градуса тепла, а вночі 10...12.

На півдні вдень очікується 18...20 градусів, а вночі 10...12. У центральних регіонах країни синоптики вдень прогнозують 19...21 градус тепла, а вночі 10...12.

У Києві сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень підвищиться до 15...17 градусів тепла, а вночі до 10...12.

Як повідомлялось, на переважній території України у найближчі дві доби (6-8 травня) очікуються короткочасні дощі та грози.