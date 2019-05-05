Частину України сьогодні накриють дощі з грозами, температура до +25



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У Києві синоптики опадів не прогнозують

У неділю, 5 травня, в частині областей України синоптики прогнозують дощі з грозами. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На півночі температура повітря вдень підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі 9...11. На території західних областей вдень буде 15...20 градусів, а вночі 8...10. На сході синоптики вдень прогнозують 22...25 градусів, а вночі 7...10.

На півдні сьогодні температура повітря буде 21...23 градуса тепла, а вночі 9...11. В центральних областях країни синоптики прогнозують вдень 21...23, а вночі 10...12.

У Києві синоптики опадів не прогнозують. Вдень температура повітря підвищиться до 21...23 градусів тепла, а вночі до 9...11.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 3 травня почнеться потепління. Утім, дощитиме.