Ціна газу в Європі піднялася до максимуму з початку року
Стрибку цін майже на $10 у порівнянні з попереднім днем посприяло похолодання в регіоні
Вартість природного газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку $150 за тисячу кубометрів. Про це з посиланням на дані торгів повідомляє Прайм.
Зазначається, що стрибку цін майже на $10 у порівнянні з попереднім днем посприяло похолодання в регіоні.
Середня ціна за вересень вже досягла максимуму з початку року і зараз перебуває на позначці $137 за тисячу кубів.
Мінімуму ж ціна контрактів на споті хаба TTF досягла в травні на тлі падіння попиту на енергоресурси в світі, тоді вона становила в середньому близько $55 за тисячу кубометрів.
Ціни на газ ростуть не тільки в Європі, але і на ринку Азії. Так, за даними на 24 вересня азіатський індекс Platts JKM з поставкою в листопаді сягав близько $180 за тисячу кубометрів.
Як повідомлялося, польська компанія виграла тендер на постачання газу в Україну.
До слова, «Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року.
За інформацією ЗМІ, «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.