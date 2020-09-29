Ціна газу в Європі піднялася до максимуму з початку року



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Ціна газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку $150 за тисячу кубометрів

Стрибку цін майже на $10 у порівнянні з попереднім днем посприяло похолодання в регіоні

Вартість природного газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку $150 за тисячу кубометрів. Про це з посиланням на дані торгів повідомляє Прайм.

Зазначається, що стрибку цін майже на $10 у порівнянні з попереднім днем посприяло похолодання в регіоні.

Середня ціна за вересень вже досягла максимуму з початку року і зараз перебуває на позначці $137 за тисячу кубів.

Мінімуму ж ціна контрактів на споті хаба TTF досягла в травні на тлі падіння попиту на енергоресурси в світі, тоді вона становила в середньому близько $55 за тисячу кубометрів.

Ціни на газ ростуть не тільки в Європі, але і на ринку Азії. Так, за даними на 24 вересня азіатський індекс Platts JKM з поставкою в листопаді сягав близько $180 за тисячу кубометрів.

Як повідомлялося, польська компанія виграла тендер на постачання газу в Україну.

До слова, «Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року.

За інформацією ЗМІ, «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.