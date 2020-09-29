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    Ціна газу в Європі піднялася до максимуму з початку року

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    Ціна газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку $150 за тисячу кубометрів - Ціна газу в Європі піднялася до максимуму з початку року
    Ціна газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку $150 за тисячу кубометрів

    Стрибку цін майже на $10 у порівнянні з попереднім днем посприяло похолодання в регіоні

    Вартість природного газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку $150 за тисячу кубометрів. Про це з посиланням на дані торгів повідомляє Прайм.

    Зазначається, що стрибку цін майже на $10 у порівнянні з попереднім днем посприяло похолодання в регіоні.

    Середня ціна за вересень вже досягла максимуму з початку року і зараз перебуває на позначці $137 за тисячу кубів.

    Мінімуму ж ціна контрактів на споті хаба TTF досягла в травні на тлі падіння попиту на енергоресурси в світі, тоді вона становила в середньому близько $55 за тисячу кубометрів.

    Ціни на газ ростуть не тільки в Європі, але і на ринку Азії. Так, за даними на 24 вересня азіатський індекс Platts JKM з поставкою в листопаді сягав близько $180 за тисячу кубометрів.

    Як повідомлялося, польська компанія виграла тендер на постачання газу в Україну.

    До слова, «Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року.

    За інформацією ЗМІ, «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.

    ЗМІ газ Європа ціни тендер
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