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    Ціна на бурштинову ділянку на аукціоні Держгеонадр виросла у 63 рази

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    <span>Відбувся повторний аукціон по ділянці &laquo;Західна перша&raquo; із покладами бурштину</span> - Ціна на бурштинову ділянку на аукціоні Держгеонадр виросла у 63 рази
    Відбувся повторний аукціон по ділянці «Західна перша» із покладами бурштину

    За спецдозвіл на геологічне вивчення, ДПР із подальшим видобування дали 10,2 млн грн, вартість лоту зросла у 63 рази

    Державна служба геології та надр на електронному аукціоні продала ділянку «Західна перша» з покладами бурштину за 10,2 млн грн, що в 63 рази перевищує стартову ціну лоту. Про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.

    Участь брали три компанії, переможцем стало ТОВ «Екоцентрресурс».

    «Електронні торги — найбільш ефективний та прозорий механізм видачі спецдозволів. Система прозорих конкурентних змагань між потенційними інвесторами дає змогу продати спецдозвіл за реальною ринковою вартістю, а рішення приймається об‘єктивно, за результатами найкращої ціни, яку запропонували за лот», — прокоментував голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

    Це були повторний аукціон з продажу цієї ділянки. Перший був визнаний таким, що не відбувся через те, що переможець не підписав протокол і не сплатив кошти.

    Нагадаємо, голова Держгеонадр Роман Опімах презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

    Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

    Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

    державна служба реформа Михайло Саакашвілі ціни аукціон Роман Опімах
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