Ціна на бурштинову ділянку на аукціоні Держгеонадр виросла у 63 рази



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Відбувся повторний аукціон по ділянці «Західна перша» із покладами бурштину

За спецдозвіл на геологічне вивчення, ДПР із подальшим видобування дали 10,2 млн грн, вартість лоту зросла у 63 рази

Державна служба геології та надр на електронному аукціоні продала ділянку «Західна перша» з покладами бурштину за 10,2 млн грн, що в 63 рази перевищує стартову ціну лоту. Про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.



Участь брали три компанії, переможцем стало ТОВ «Екоцентрресурс».



«Електронні торги — найбільш ефективний та прозорий механізм видачі спецдозволів. Система прозорих конкурентних змагань між потенційними інвесторами дає змогу продати спецдозвіл за реальною ринковою вартістю, а рішення приймається об‘єктивно, за результатами найкращої ціни, яку запропонували за лот», — прокоментував голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.



Це були повторний аукціон з продажу цієї ділянки. Перший був визнаний таким, що не відбувся через те, що переможець не підписав протокол і не сплатив кошти.

Нагадаємо, голова Держгеонадр Роман Опімах презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для «малого надрокористування», також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.