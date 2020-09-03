Ціна на бурштинову ділянку на аукціоні Держгеонадр виросла у 63 рази
За спецдозвіл на геологічне вивчення, ДПР із подальшим видобування дали 10,2 млн грн, вартість лоту зросла у 63 рази
Державна служба геології та надр на електронному аукціоні продала ділянку «Західна перша» з покладами бурштину за 10,2 млн грн, що в 63 рази перевищує стартову ціну лоту. Про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.
Участь брали три компанії, переможцем стало ТОВ «Екоцентрресурс».
«Електронні торги — найбільш ефективний та прозорий механізм видачі спецдозволів. Система прозорих конкурентних змагань між потенційними інвесторами дає змогу продати спецдозвіл за реальною ринковою вартістю, а рішення приймається об‘єктивно, за результатами найкращої ціни, яку запропонували за лот», — прокоментував голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.
Це були повторний аукціон з продажу цієї ділянки. Перший був визнаний таким, що не відбувся через те, що переможець не підписав протокол і не сплатив кошти.
Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі.
Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.