Земельні ділянки, понад 3 млн грн доходів і готівка в доларах: Шмигаль оприлюднив інформацію про свої статки



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Родина Дениса Шмигаля володіє земельними ділянками на Львівщині

Шмигаль з дружиною зберігають готівкою $235 тисяч

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію своїх доходів за 2019 рік. Згідно з нею, він має будинок, земельні ділянки і майже 3,4 млн грн доходів.

Про це свідчать дані декларації Шмигаль в Єдиному реєстрі.

Як повідомляється, Шмигаль у 2019 році заробив 2 233 640 грн в ВП «Бурштинська ТЕС ПАТ ДТЕК» Західенерго. Крім того, 925 464 грн він отримав за сумісництвом в «ДТЕК Східенерго» і 229 958 грн в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Згідно з декларацією, у нього є 155 тисяч доларів. Також він є власником земельної ділянки в селі Хоросниця Львівської області, площа якої становить 2200 кв м, а також гараж - 15,9 м. кв

У дружини прем'єр-міністра Катерини Шмигаль є 80 тис. доларів, а також будинок у Львівській області площею 215,9 кв м і земельна ділянка в 151 кв м. Також у місті Кам'янка-Бузька та селі Хоросниця Львівської області вона володіє нежитловим приміщенням в 417,2 кв м і земельною ділянкою площею 2200 кв. м. Разом з тим, у Катерини є автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску.

Нагадаємо, раніше Главком повідомив, що нардеп і музикант Святослав Вакарчук оприлюднив інформацію про свої статки.

У свою чергу народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Григорій Суркіс задекларував подарунок у негрошовій формі вартістю 24 млн 684,4 тис. грн. Також народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та кум президента країни агресора Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік з доходами 61,6 млн грн. У декларації політика купа дорогих речей, цінних книг і 97 фірм, які належать дружині Оксані Марченко.

Також з'ясувалося, що міністр Криклій приховав дружину у декларації.