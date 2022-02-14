Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року

Ціни на нафту залишаться надзвичайно чутливими до новин щодо ситуації в Україні

Вартість бареля квітневої нафти Brent досягла $95,47

Ціни на нафту в понеділок, 14 лютого, на тлі можливого вторгнення РФ в Україну досягли найвищого рівня з вересня 2014 року. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля квітневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом досягла $95,47 (+1,09%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $94,28 (+1,27%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $94,44 і $93,1 відповідно.

Коментарі США про напад РФ на Україну, що готується, сколихнули світові фінансові ринки. Росія може створити несподіваний привід для нападу та вдертися в Україну будь-якої миті, заявили в неділю Сполучені Штати.

«Якщо … відбудеться переміщення військ, нафта марки Brent без проблем підніметься вище рівня $100/бар. Ціни на нафту залишаться надзвичайно волатильними та чутливими до новин щодо ситуації в Україні», – зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Напруженість виникає через те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники не в змозі наростити нафтовидобуток, незважаючи на щомісячні обіцянки збільшити його на 400 тис. бар./добу (б/д). Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що у січні розрив між видобуванням ОПЕК+ та його цільовим показником збільшився до 900 тис. б/д. Експерти JP Morgan заявили, що розрив лише для ОПЕК становить 1,2 млн б/д.

Нагадаємо, 12 лютого ціни на нафту скочили до нових семирічних максимумів на тлі побоювань щодо російського вторгнення в Україну.

Історичний максимум ціни бареля нафти Brent у $147,50 був зафіксований у липні 2008 року. Раніше ціни на нафту перетнули позначку, якої не досягали з жовтня 2014.