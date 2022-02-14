«Ситуація драматична». Україна просить у Німеччини 12 тис. протитанкових ракет

Раніше протитанкові ракети не входили до бажаного списку озброєння

На початку лютого уряд України відправив Берліну список побажань, який містить ряд озброєнь

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду Німеччини з проханням негайно надати Києву 12 тисяч протитанкових ракет для захисту України від можливого наземного наступу Росії. Про це повідомляє Der Spiegel.

«Ситуація вже драматична. Зараз ми повинні бути готові до гіршого сценарію», – заявив Мельник.

При цьому на початку лютого уряд України відправив Берліну список побажань, який містить ряд озброєнь. До них відносяться електронні системи спостереження, обладнання для розмінування, захисні костюми, цифрові радіостанції, радіолокаційні станції або прилади нічного бачення.

Однак протитанкові ракети не входили до цього списку бажань.

Нагадаємо, переобраний на другий термін президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові після голосування закликав президента Володимира Путіна «розв’язати зашморг на шиї України» і заявив, що Росія розгорнула війну у Східній Європі.



