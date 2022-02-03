Ціни на нафту перетнули позначку, якої не досягали з жовтня 2014

Нафта марки WTI перевищила показник $90 за барель

Ціни на американську нафту марки WTI перевищили $90 за барель. Цю позначку вона пробила вперше з жовтня 2014 року. Про це повідомляють дані лондонської біржи ICE.

Повідомляється, що станом на 21:00 за Києвом вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в березні 2022 року подорожчала на 2,03% – до $90,05 за барель.

Крім того, вартість ф'ючерсу на північноморську нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року піднялася вище $91 за барель.

Нагадаємо, в кінці січня нафта подорожчала до майже семирічного максимуму на тлі побоювань із приводу поставок і політичної напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході.

Раніше у січні аналітики заявляли, що жорсткий баланс попиту і пропозиції на нафту навряд чи покращиться.

«Якщо поточна геополітична напруженість збережеться і члени ОПЕК + не зможуть забезпечити збільшення на 400 тисяч барелів на день, макроекономічні показники в поєднанні з сильними технічними прогнозами можуть привести до того, що ціни підштовхнуться до позначки в $100, де знаходиться наступний (значимий) рівень технічного опору», – казав експерт Еш Гловер з CMC Markets.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія витісняє Росію з ринку нафтопродуктів.

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