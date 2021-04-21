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    Google показав, як змінювалася Земля в останні майже 40 років

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    Як змінювалася Земля з 1984 року - Google показав, як змінювалася Земля в останні майже 40 років
    Як змінювалася Земля з 1984 року
    Скріншот

    Американська компанія опублікувала відео, яке демонструє зміни на планеті Земля з 1984 року

    Компанія Google показала, як змінювалася планета Земля з 1984 року до 2020-го. Для цього було задіяне понад 24 млн супутникових фото.

    У підсумку було зроблено масштабну відеопанораму розміром 4,4 терапікселя. Відео опубліковано на офіційному каналі Google на YouTube.

    У ролику показано п’ять етапів, як змінювалися географія і клімат планети. Відео присвячено змінам лісів, зростанню міст, результатам потепління і масового видобутку корисних копалин.

    Теги: Google земля YouTube
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