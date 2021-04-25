Безкоштовної землі всім не вистачить, – Держгеокадаст

У Держгеокадастрі розповіли про проблеми з приватизацією землі

Безкоштовної землі на всіх українців не вистачить – про це заявив перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко в ефірі програми «Сьогодні Увечері» на телеканалі «Україна 24».

«Проста математика показує, що всім громадянам України не вистачить землі, тим більше крім 2 га для ведення особистого селянського господарства, стаття 121 (Земельного кодексу), передбачає право на отримання ще цілого набору земельних ділянок, зокрема й ділянки для ведення фермерського господарства, яка може бути ще більшою, ніж 2 га. Всього на всіх не вистачить.

Норми про безкоштовну приватизацію перекочували в чинний Земельний кодекс з попереднього, трохи змінившись. До цього також були певні норми в Земельному кодексі 1970 року. Можна сказати, що це історична спадщина, але я згоден, що настав час замислитися над тим, що держава рано чи пізно не зможе виконати цю обіцянку в законі, і вже далеко не виконує, не всі можуть отримати землю, створюється ажіотаж, соціальна напруга», – сказав він.

Мірошниченко розповів, яким чином можна розв'язати проблему нестачі землі.

«Серйозно вивчається питання про необхідність монетизації права на безкоштовну приватизацію землі. Скасувати право не можна, тому що Конституція забороняє звужувати обсяги чинних прав, монетизація може розглядатися як вирішення проблеми. Багато скористалися цим правом, за різними цифрами, понад 2 млн га було приватизовано. За попереднім Земельним кодексом здійснювалася приватизація для ведення особистого підсобного господарства, до 60 соток норма була. В цілому близько 5 млн га», – сказав він.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні набуває чинності закон про відкриття ринку землі. До його набуття чинності в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялося, в Україні хочуть скасувати право постійного користування земельними ділянками.

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